Huawei'nin en gelişmiş akıllı saati çok yakında Türkiye'ye geliyor

İSTANBUL (AA) – Huawei'nin en gelişmiş akıllı saati HUAWEI WATCH GT 2, çok yakında Türkiye'ye geliyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, HUAWEI WATCH GT 2, Huawei’nin 3 boyutlu cam tasarımıyla, daha geniş ve sınırsız bir ekran oluşturan ilk akıllı saati olma özelliğini taşıyor. Ayrıca, yeni akıllı saat, zengin sağlık programları ile daha fazla spor modu sunmanın yanı sıra kapsamlı sağlık izleme ve yönetim yeteneklerini yenileyerek Bluetooth ile telefon üzerinden aramalar yapma, müzik dinleme gibi birçok işlevi gerçekleştiriyor.

HUAWEI WATCH GT 2, batarya ömrünü daha da artırmak için Huawei'nin özel Kirin A1 işlemcisi ile donatılıyor. Kirin A1, gelişmiş bir Bluetooth işlem birimini, güçlü bir ses işlem birimini, ultra düşük güç tüketimi uygulama işlemcisini ve ayrı bir güç yönetim birimini bir araya getiriyor. Uygulama işlemcisi olarak, 30uA / MHZ endüstri ortalamasının çok altında olan 10uA / MHz'lik ultra düşük güç tüketimini elde etmek için Cortex-M7 işlemcisini kullanıyor. Yüksek performans ve verimli güç tüketiminin "mükemmel" birleşimi, HUAWEI WATCH GT 2'nin sağlam kullanım ve daha uzun pil ömrü sağlamasını mümkün kılıyor.

Günlük kullanımda, HUAWEI WATCH GT 2 46mm serisi, Nabız Takip Modu, haftada 30 dakikalık Bluetooth çağrısı, 30 dakikaya kadar müzik çalma; 90 dakikalık egzersiz ve geceleri bilimsel uyku modu açıkken 2 hafta boyunca sürekli, klasik modda ise HUAWEI WATCH GT 2 42mm serisi, aynı koşullarda bir haftaya kadar sürekli çalışabiliyor. Her iki versiyonda da GPS açık halde spor yaparken pil ömrü eski nesle göre daha da arttı. 46mm serisi, GPS takipli spor modunda 30 saatlik pil ömrü sağlarken, 42mm serisi 15 saate ulaşıyor.

– Daha geniş bir görünüm için 3 boyutlu cam tasarım

Önceki nesle ait klasik görünümü miras alan HUAWEI WATCH GT 2, estetiği tam ekran ve çerçevesiz bir tasarımla daha da yükseltti. 42mm serisinin kavisli kadranı sadece 9,4 mm kalınlığa sahip ve son derece ince, şık bir metal çerçeve ile dekore edildi.

HUAWEI WATCH GT 2 46mm serisi ayrıca, 454 x 454 piksel ekran çözünürlüğüne, daha geniş renk gamına ve LCD ekranlardan daha üstün, kontrası daha yüksek, daha net ekran rengine sahip ultra ince tasarımıyla birlikte 1,39 inç AMOLED HD hassas dokunmatik ekranla donatıldı.

– Yeni profesyonel spor takibi

HUAWEI WATCH GT 2 46mm serisi, Huawei cep telefonlarına Bluetooth ile bağlantı kurabiliyor ve 150 metreye kadar Bluetooth çağrılarını destekliyor. Saat, telefon rehberi işlevini de desteklediği için iletişim bilgileri saate kaydedebiliyor ve kolayca arama yapılabiliyor. Saatler, aynı zamanda 500 mp3 şarkı barındırılabilecek geniş depolama kapasitesi ile geliyor.

Spor modunda HUAWEI WATCH GT 2, sekiz açık hava sporu (koşu, yürüyüş, patika koşusu, bisiklet, açık deniz, triatlon) ve yedi kapalı salon sporu (yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme havuzu, serbest çalışma, eliptik makine, kürek makinesi) dahil olmak üzere 15 spor modunu destekliyor. Bu 15 spor modu için akıllı saat, yaklaşık 190 veri türünün tam ve kesintisiz izlenmesini sağlıyor. WATCH GT 2, farklı sporlar için hedefli egzersiz öncesi veri analizi, egzersiz sırasındaki veri kayıt analizi ve sonrasında profesyonel tavsiyeler sunuyor.

– Günlük sağlık takibi

Akıllı giyilebilir ürünler alanında gelişmiş akıllı algoritmalardan yararlanan Huawei, tüketicilerin kendi sağlıklarını daha iyi yönetmeleri için de girişimlerini sürdürüyor.

Kalp atış hızı izleme açısından HUAWEI WATCH GT 2, bradikardi ve kalp yetmezliğinin izlenmesine yardımcı oluyor. Spor modunda olmadığı sürece kalp atış hızı 100 bpm'nin üzerindeyse veya 10 dakikadan fazla bir süre 50 bpm'nin altındaysa kullanıcıyı uyarıyor. Kullanıcılar ayrıca gerçek zamanlı olarak sağlık bilgilerine göz atmak için Huawei spor ve sağlık uygulamasındaki verileri de görebiliyor.

Kalp atış hızı izlemeye ek olarak, uyku izlemesi kullanıcıların ilgilendiği başka bir işlev olarak öne çıkıyor. HUAWEI TruSleep 2.0 uyku kalitesini, gerçek zamanlı kalp atış hızını, uyku nefes kalitesini izliyor ve uyku kalitesini değerlendirmek için büyük veri analizini kullanıyor. Uyku sorunlarını doğru bir şekilde analiz etmek için Huawei AI teknolojisi sayesinde uyku iyileştirme önerileri ile kişiselleştirilmiş uyku hizmetleri ve kullanıcıların uyku kalitesini iyileştirmelerine yardımcı olmak için raporlar sunuyor.

HUAWEI WATCH GT 2, aynı zamanda kullanıcıların HRV (kalp atış hızı değişkenliği) değerlerini kaydederek ve kullanıcının stres endeksi hakkında geri bildirim sağlayarak stresi azaltmasına yardımcı olan kendi geliştirdiği HUAWEI TruRelax teknolojisi ile birlikte geliyor. Kullanıcıya belirli bir süre sonra ayağa kalkmasını ve hareket etmesini hatırlatan bir hareketsizlik uyarısı da sisteme entegre edildi. Özel durumlarda, bu hareketsizlik uyarısı da kapatılabiliyor. Her gün atılan adım sayısını, yakılan kaloriyi ve ayağa kalkma sayısının da kaydı tutulabiliyor. HUAWEI WATCH GT 2, tüketicilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve yaşam tarzları geliştirmelerine yardımcı olmak için gün boyu fiziksel durum bilgisi sağlıyor.

HUAWEI WATCH GT 2, 46 ve 42 milimetrelik çeşitleri ve ikişer farklı versiyonu ile ekim ayında tüketiciler ile buluşacak.