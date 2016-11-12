“HUDER İstişare Toplantısı” Kızılcahamam'da başladı

ANKARA (AA) – Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) İstişare Toplantısı, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde başladı.

HUDER Genel Başkanı Hüseyin Kaya, bir otelde düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, derneğin toplumun barış ve huzuru, devletin ve milletin birliği için hizmet ettiğini, bu doğrultuda hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.

Kaya, toplumsal sorunları, herkesten önce tespit edip çözüm bulmaya çalıştıklarını dile getirerek, “HUDER, hiçbir siyasi düsüncenin organizasyonu olmamıştır.” ifadelerini kullandı.

Toplantı, yarın sona erecek.