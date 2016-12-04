Huğlu Mahallesinde TOKİ konutlarının inşaat çalışmaları başladı

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir’in Huğlu Mahallesi’nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) kadar yaptırılacak konutların inşaat çalışmalarının başladığını söyledi.

Başkan Özaltun yaptığı açıklamada, Beyşehir Belediyesi olarak yaptıkları girişim üzerine Huğlu Mahallesi’nde Toplu Ev İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından alıştırma başlatıldığını söyledi. Bu kapsamda, av tüfeği üretiminin kayda değer merkezi olan ikâmetgâh birimine 99 konutun yapımı için toplu konut projesi hazırlandığını hatırlatan Özaltun, geçtiğimiz günlerde ise ihale sürecinin tamamlandığını söyledi. Beyşehir’de 2. ayak TOKİ konutlarını inşa eden firmanın ihale kapsamında Huğlu’daki işi de yüklendiğini vurgulayan Özaltun, peşinde inşaat çalışmalarının başladığını söyledi. İnşaat alanında bir iş makinesinin esas çukuru için birincil kazmayı vurarak çalışmaları başlatarak toplu konutların yapımı için mesai yürütmeye başladığını aktaran Özaltun, “Huğlu Mahallemizde 99 konutun yanı sıra, 1 adet 2 dükkanlı ticaret alanları ile altyapı ve çevre düzenleme işini de yürütecek olan ihaleyi üstlenen firmamız, inşallah çalışmaları kısa zamanda tamamlayarak Huğlumuzun uzun senelerdir hayali olan toplu konutları adalet sahibi olan vatandaşlarımıza teslim edecektir. Huğlu semt sakinlerimize ve ilçemize hayırlı şanslı olsun. Huğlu’da toplu konut projesinin hayata geçirilmesinde ilk kez AK Parti Konya Milletvekilimiz Mehmet Babaoğlu ve TOKİ Başkanımız M. Ergün Turan elde etmek üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah ilçemize tabi istek gelen öteki mahallelerimizde de yeni toplu konutlar üretilebilmesi için Beyşehir Belediyesi olarak teşebbüs ve çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.