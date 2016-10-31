Huğlu MYO öğrencileri EXPO Antalya’da

KONYA (AA) – Selçuk Üniversitesi (SÜ) Huğlu Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrenciler, Beyşehir Belediyesi’nin düzenlediği EXPO Antalya gezisine katıldı.

Yüksekokulda okuyan 70 öğrenci, öğretim görevlileri eşliğinde Beyşehir Belediyesi’nin tahsis ettiği otobüslerle Antalya’ya götürüldü. İlk olarak Antalya Akvaryum’u gezen öğrenciler, ardından EXPO 2016 Antalya’yı ziyaret etti.

Burada ilk olarak Beyşehir Belediyesi standına uğrayan öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra EXPO fuar alanını gezdi. Öğrenciler, ziyaret ettikleri alanlarda Türk bayrağı açtı.

SÜ Huğlu MYO Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Fahriye Sarı yaptığı açıklamada öğrencilerin Antalya’daki EXPO 2016’da fuar alanda tüm ülkelerin tanıtım alanlarını gezdiğini söyledi.

Sarı, bu gezinin gerçekleşmesini sağlayan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun’a teşekkür etti.