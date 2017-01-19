Huğlu ve Üzümlü'de yivli af tüfeği üretilebilecek

KONYA (AA) – Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu ve Üzümlü beldelerinde artık yivli av tüfeği üretileceği bildirildi.

AK Parti Konya Milletvekili, Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Huğlu ve Üzümlü beldelerinde yivli af tüfeği üretileceğinin müjdesini verdi.

Savunma Sanayi Müsteşarı ve ekibiyle birlikte Huğlu ve Üzümlü beldelerinde av tüfeği üretimi yapan kooperatif ve firmaları ziyaret eden Milletvekili Altunyaldız, burada AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu ile birlikte firmaların taleplerini dinlemiş gerekli çalışmaları yapacakları sözünü vermişti.

Altunyaldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Huğlu ve Üzümlü’lü av tüfeği üreticilerinin en büyük isteğinin yivli av tüfeği üretimi yapmaları ve bunları yurt içine satabilmeleri olduğunu, bu konuda hem Milli Savunma Bakanlığı ile hem de Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile gerekli görüşmeleri yaptıklarını ve çalışmaları sonucunda dün Milli Savunma Bakanının müjdeyi açıkladığını belirtti.

Yivli av tüfeği üretiminde yüzde 100 ihraç şartının kalktığını ve son yıllarda Türkiye savunma sanayisinde yerli katkı ve üretim oranının giderek arttığını ifade eden Altunyaldız, savunma sanayinin lokomotif sektör olarak gelişmesini sürdürmesinin, ülke ekonomisine katkı, yurt dışı pazarlarda tanınma ve beraberinde ihracatın yükselmesini sağladığını kaydetti.

Devlet olarak savunma sanayisini desteklemeleri gerektiğini aktaran Altunyaldız, şöyle devam etti:

“Bu kapsamda silah ve mühimmata yönelik yurt içi firmaların üretim kabiliyetlerinin artırılması, maliyet etkin üretim yapabilmesi, yurt içi ihalelere girebilme talepleri dikkate alınarak bir düzenleme yapıldı. Makinalı tabanca, tüfekler, yivli av tüfekleri gibi hafif silahların üretiminde uygulanan yüzde 100 ihracat kısıtı kaldırılmıştır. Üzümlü ve Huğlu’nun ülkemiz savunma sanayiine katkısının artırılmasına dönük desteklenmesi, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale illerinde ön plana çıkan savunma sanayi üretim kapasitesine Konya’nın da dahil edilerek Orta Anadolu’da ‘Türkiye Savunma Sanayi Bölgesi’ oluşturulması, bölgedeki potansiyelin değerlendirilerek desteklenmesi üreticilerimiz açısından çok büyük önem taşımaktadır.

Yivsiz av tüfeğine göre dünyada yüzde 80 gibi büyük bir pazar payına sahip yivli av tüfeğinin ülkemize ithali serbestken, yerli üreticimize yivli av tüfeği imalat izninin sadece ihraç kayıtlı satış yapması halinde verilmesi yerli üreticimiz aleyhine bir rekabet durumu yaratmaktaydı. Bu kapsamda, yerli üreticilerimize yivli av tüfeğinin yurt içi satışına da imkan sağlayacak şekilde imalat izni verilmesi hususunda gerekli mevzuat değişikliğinin yapılmasını sayın Bakanımızdan talep ettik.

Milli Savunma Bakanımız Sayın Fikri Işık müjdeli haberi verdi. Yivli av tüfeklerinin üretimine yüzde 100 ihracat şartıyla izin veriliyordu. Bu kısıt kalktı. Artık hemşehrilerimiz yivli av tüfeği imal edip, iç pazara satabilecekler.”

Sivil Amaçlı Üretimlerde Satışlar MKE üzerinden yivli av tüfeği imal edecek firmaların Milli Savunma Bakanlığından üretim izni almaları gerektiğini belirten Altunyaldız, firmaların sivil kullanım için yapacakları üretimlerde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu üzerinden iç piyasaya satılabileceklerini ifade etti.

Altunyaldız, askeri amaçlı üretimlerde ise firmaların yine Milli Savunma Bakanlığından alacakları uygun görüşle ihalelere girebileceklerini kaydetti.