Huğlu'daki silah üreticilerinden istişare toplantısı

KONYA (AA) – Beyşehir’e bağlı dünyaca ünlü av tüfeği üretim merkezi Huğlu Mahallesi’nde 27-28 Temmuz tarihlerinde bu yıl 6’ncısı yapılacak "Geleneksel Huğlu Tek Kurşun Atış Müsabakaları" öncesinde, mahallede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ilçe merkezinde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda, temmuz sonunda yapılacak etkinliğin yanı sıra av tüfeği sektörü ve savunma sanayisine yönelik yürütülen proje ve çalışmalara ilişkin konular da ele alındı.

Huğlu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nail Gökhaba, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallenin geleneksel hale getirdikleri dev organizasyona hazırlandığını belirterek, şöyle konuştu:

“Türkiye’deki tüm avcı ve atıcılarımız bu tarihe kilitlenmiştir. Bölgesel olarak Beyşehir’in kalkınması, Huğlu'nun markasına marka değeri katılması için 5 yıldır gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonu bu yıl da hayırlısıyla tamamına erdirmeyi hedefliyoruz. Huğlu’da adeta bir festival havasına bürünen bu organizasyonumuzun kapsamı giderek genişliyor ve Huğlu markasına da yakışır bir organizasyon haline bürünüyor. Geçen yıl 34 ilden 500 farklı atıcımızın katılımıyla bu organizasyonu yapmıştık. Etkinliğe 40 gün var, katılım noktasında bugünlerde yoğun bir telefon trafiği yaşıyoruz. Organizasyonu en güzel şekilde yapmayı arzu ediyoruz. Huğlu’nun marka değerine marka katacağımıza inanıyorum.”

Huğlu Silah Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı İrfan Usta da bir araya geldikleri dernek üyesi firmaların sahipleri ve temsilcileriyle yöredeki ihracat kapasitesinin el birliği ile nasıl artırılabileceği konularının da ele alındığını ifade etti.

Toplantıya, Gökhaba ve Usta'nın yanı sıra Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Başkanı Naci Tanık, Huğlu Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı İsmail Kara, Huğlu Mahallesi Muhtarı Mehmet Harman, dernek üyesi silah firmalarının sahipleri ve temsilcileri katıldı.