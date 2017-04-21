Hükümet gibi kadın

Köyündeki işlerin ilerlemediğini fark eden 52 yaşındaki Özcan Meriç, “Elinin hamuruyla erkek işine karışıyor” sözlerine aldırmayıp 2014 yılında yapılan seçimlerde muhtar adayı oldu. 3 sene önce göreve geldiği günden bu yanlamasına yaptığı işlerle köy halkının beğenisi şampiyon Meriç, önümüzdeki seçimde yeniden namzet olmayı hedefliyor. Traktör kullanarak eşine yardımcı Meriç, köy işlerinin dıştan ev işlerinin de üstesinden gelmeyi başarıyor. Muhtarlık görevinde ise bilgisayarın başında oturan Meriç, köy halkının sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyor.

Konut işleriyle muhtarlık görevini birlikte yürütmenin kuvvet olduğunu söyleyen Meriç, “Göreve başlayalı 3 sene oldu. Köyümüzde yıllardır giderilmeyen eksiklerimiz vardı. Kanalizasyon, yol, mezarlığımızda, çöp konusunda beceriksiz olduğumuz konular var lakin kısa zamanda toparlayacağız. Birincil seçildiğimde köydeki erkeklere şiddet geldi. ‘Köyde erkek mi bitti. Muhtarlık yapabilir mi? Gece bir sorun olursa jandarmayla bağlantıya geçebilir mi?’ gibi şüpheler oldu. Hiçbir konuda can sıkıntısı çekmedim. Eşim bana çok tezgâhtar oldu. Gecenin saat kaçı olursa olsun fakat jandarma ama köy içindeki bir olayla sürekli birebir temasa geçtik. Çocuklarımla ilgilenmek, tarla bahçe işleriyle, hayvanlarla uğraşmak, kayınvalidem var yaşlı daha büyük bir yükümlülük benim için. Keza köyün işleri var. Yoruluyorum zamanla ama eve geldiğimde yaptığım işten dolayı mutluluk duyuyorum” dedi.

Ergin Yıldız

