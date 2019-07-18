Hükümlüler şehitlikleri temizledi
KARAMAN (AA) – Karaman'da hükümlüler Garnizon ve Polis Şehitliği'nde bakım ve temizlik çalışması yaptı.
Şehitlikteki bakım ve temizlik çalışmasına, Karaman Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ndeki 14 hükümlü katıldı.
Hükümlüler şehitlikte mıntıka temizliği yaparak, şehitlerin kabirlerine su döktü.
Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Osman Tezcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatan için canlarını feda eden şehitlere hürmeten onların mekanlarını temizleme gereği duyduklarını söyledi.
Bu tür faaliyetlerin devam edeceğini ifade eden Tezcan, şunları kaydetti:
"Bu görev bizim için şereftir. Onlar bu memleket için canlarını gözleri kırpmadan verdiler, hala da vermeye devam ediyorlar. Milletimizin etrafı terör örgütleriyle kuşatılmış durumda. Bu kuşatmayı yarmak için polisimiz askerimiz ve tüm kamu görevlilerimiz can siper hane çalışmakta. Her gün şehit haberleri alıyoruz. Bizim onlara karşı vefa borcumuz var. Şehitlerimiz baş tacımızdır, şehit ailelerimiz baş tacımızdır. Onların en azından yattıkları yeri güzelleştirmek onlar adına bir şey yapabilmek bizi son derece mutlu ediyor. Gördüm şehitlik boş duruyor. İnşallah boş olarak kalır. Daha fazla şehit haberleri almayız. Ülkemiz ve milletimiz refah içerisinde yaşar."
-
Hazırlık maçına sis engeli
-
Hükümlüler şehitlikleri temizledi
-
Koç Üniversitesi'nde sosyal girişimcilik eğitimi
-
Beypazarı'nda trafik güvenliği toplantısı yapıldı
-
Milli SİHA Bayraktar TB2, Kuveyt'te rekor kırdı
-
Liderlik ve takım çalışmaları eğitimi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]