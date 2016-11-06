Hükümlüler temizlik yaparak cezalarını çekiyor

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Odunpazarı Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında yaklaşık 30 hükümlü, cezalarını denetimli serbestlik uygulaması kapsamında temizlik yaparak çekiyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, denetimli serbestlikten faydalanan ve kamu kurumlarında çalışma cezası bulunan hükümlülerin, Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde Odunpazarı’nın farklı yerlerinde temizlik çalışması yaptığı bildirildi.

Son olarak Eskişehirspor’un yeni yapılan stadyumunu temizleyen hükümlüler, tribünlerden sahaya kadar stadyumunu dört bir yanını temizledi.



Denetimli serbestlikte hükümlülerin, cezalarını belirli koşullar altında cezaevi dışında çektiklerini belirten yetkililer, denetimli serbestlikten faydalanan ve kamu kurumlarında çalışma cezası bulunan hükümlülerin ihtiyaca göre temizlik işleri müdürlüğünde çalıştırıldığını kaydetti.