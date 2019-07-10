Hükümlülerin yetiştirdiği lavantalar turizme kazandırılacak

NİĞDE (AA) – ABDULLAH ÖZKUL – Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunda yaklaşık 15 dekarda hükümlülerin yetiştirdiği lavantalar, hem turizme hem ekonomiye katkı sağlayacak.

Tarım Açık Cezaevi olarak 1962'de hizmete giren Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumuna ait alanda, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığının onayıyla yaklaşık 3 yıl önce lavanta dikimine başlandı.

Çorak arazide başarıyla yetiştirilen lavantaların turizme ve ekonomiye kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, vatandaşlara "doğal fotoğraf stüdyosu" alarak hizmet verecek alandaki lavantaların yağı, kokusu ve sabunu da üretilerek ekonomiye katkı sağlanacak.

Ayrıca lavanta bahçesinde çalışan hükümlüler de yeni meslek öğrenmiş olacak.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Vekili ve Cezaevi Savcısı Mustafa Seymen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lavanta üretimine 2016'da 5 dekarda deneme amaçlı başlandığını söyledi.

Başarılı sonuç alınmasının ardından alanın 15 dekara çıkarıldığını belirten Seymen, şunları kaydetti:

"Bu alanda, cezaevinde istihdamını sağladığımız yaklaşık bin 800 hükümlüden her dönem 20'ye yakınını üretime kazandırıyoruz. Cezaevinin, arpa, yonca ve mısır üretimi yapılmayan 7 bin 500 dönümlük arazisinden en verimsiz 15 dönümünde bu üretimi sağlıyoruz. Amacımız, hükümlülere buradan çıktıktan sonra yeni gelir kapısı imkanı sağlamak, iş öğretmek. Bunda da başarılı olduk."

Seymen, İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığının onayının ardından, vatandaşların bu alanda fotoğraf çekimi de yapabileceğini kaydetti.

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ramazan Fidanoğlu da bu çalışmayla, verimsiz toprağı değerlendirerek ekonomiye katkı sağlamayı, bölgeye örnek teşkil etmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Lavantayı ürüne de çevirerek ekonomiye katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Fidanoğlu, "Alanda son 3 yılda yaklaşık 60 mahkumu eğittik. Aldığımız bilgilere göre bazı mahkumlarımız, buradan çıktıktan sonra gittikleri bölgelerde bunu uyguluyor. Bizim için mutluluk. Çünkü 50 yaşındaki bir mahkumu hiç kimse işe almaz. Ama burada öğrendiklerini köyünde uyguladığında, ona en güzelini vermiş oluyoruz." dedi.