Hulusi Akar: Asil milletimiz hainleri büyük bir ferasetle her zaman ayırt etmiştir

ANKARA (AA) – Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ebedi başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “mareşal” rütbesi ve “gazi” unvanının verilişinin 95’inci yıl dönümünde, vatanın bölünmez bütünlüğü, devletin bekası ve milletin birliği uğruna canlarını ortaya koyan, şehitliğe niyet eden ve gazilik rütbesine yükselen kahramanları şükran ve minnetle andığını bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin mensupları olarak her şehidin bu toprakları Türk milletinin yurdu yaptığını, milletin namus ve haysiyeti uğruna, devletin bekası için uzuvlarını kutsal vatan topraklarına emanet eden gazilerin de köklü devletin temellerine en sağlam ve en kıymetli harcı kattıklarını asla akıllarından çıkarmayacaklarını belirten Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, şunları kaydetti:

“Asil milletimiz tarihin her döneminde vatansever Türk ordusu ve onun fedakar mensuplarıyla şerefli üniformanın ardına gizlenmek isteyen hainleri büyük bir ferasetle her zaman ayırt etmiştir. Peygamber ocağı milli ordumuzun kahraman mensupları tarihi boyunca vatanı, bayrağı, devleti ve istikbali uğruna canını feda ederek hain emellerin karşısına sıra dağlar gibi dikilmekte zerre kadar tereddüt etmemiştir. Üzerinde huzur ve güvenlik içinde yaşadığımız cennet vatanımız, şehit ve gazilerimizin kahramanlıkları sayesinde bizlere miras kalmıştır. Bu asil gerçeği hakkıyla bilen aziz Türk milleti, yurdunu canından yüce sayarak şehitlik makamı ve gazilik mertebesine ulaşan öz evladı askerine sevgi, saygı ve şükran duygularıyla bağlanmıştır. Gazilerimizin yazdığı cesaret ve kahramanlık destanları, onların şerefli isimlerini, milletimizin hafızasına kazımıştır. Vatanın bütünlüğü, milletin selameti, varlık ve birlik mücadelemizde kahraman gazilerimizden aldığımız ilhamla, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız bütün tehditleri bertaraf edeceğiz.

Tıpkı Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi, milletimizin her ferdi ‘Ya istiklal, ya ölüm’ anlayışıyla, zor günlerde devletimizin imdadına koşmuştur. Son zamanlarda yoğunlaşan terörist faaliyetlerde, özellikle 15 Temmuz’da milletimizin demir yumruğu altında ezilen ihanet girişimleri ve aralarında işbirliği yapan bütün terör şebekelerinin hain saldırılarında, bir kere daha gördüğümüz üzere, Türk milletinin her evladı asker, polis, sivil demeden ‘Mevzubahis olan vatan ise, gerisi teferruattır’ anlayışı içinde varlığımız, birliğimiz, kardeşliğimiz, vatanımız, bayrağımız ve özgürlüğümüz uğrunda hiç çekinmeden canını ortaya koymuştur.”

“Bayraklaşan vatan topraklarının bütünlüğü …”



Hiçbir şeyin canını vatana adayan, büyük fedakarlıklar yapan gazilerin eşsiz hizmetlerinin dengi olamayacağını belirten Akar, gazilere sahip çıkmanın, ihtiyaç hissettiklerinde yakınlarında olmanın, kendileri için yüce bir hizmet olduğunu bildirdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Gaziler günü vesilesiyle, başta ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bayraklaşan vatan topraklarının bütünlüğü, devletimizin bekası, milletimizin birlik ve kardeşliği uğrunda canını ortaya koyan kahraman silah arkadaşlarımız, emniyet mensuplarımız ve korucularımızı, aziz hatıraları önünde saygıyla eğildiğimiz şehitlerimizi ve sonsuzluk yolculuğuna çıkmış kahraman gazilerimizi rahmetle anıyor; tedavileri devam eden fedakarlık timsali gazilerimize acil şifalar diliyor; hayatta olan gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli aile fertlerine şükranlarımı ve saygılarımı sunuyor, bu vesileyle tüm şehit aileleri ve gazilerimizin geçmiş bayramını bir kez daha kutluyorum.”