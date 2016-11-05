Hulusi Akar: Hesabı sorulacak

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Akıllı Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Fırat Kalkanı Harekatı esnasında terör örgütü DEAŞ’ın havan topu saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü Gaziantep’te şehit olan Yüzbaşı Alper Iri’ın Sincan’da yaşayan ailesine baş sağlığı ziyaretinde bulundu.

Akar, burada yaptığı konuşmada, “Şehidimizin ruhu şad, mekânı cennet olsun diyorum. Allah ilk kez ailesi edinmek üzere bütün tabanca arkadaşlarına sabırlar versin, zor baskı, metanet versin. Bildiğiniz gibi mücadelemiz uzun bir zamandır devam etmekte bu konuda hiçbir tereddüdünüz olmasın. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bütün olanlara karşın birlik ve tamlık içinde, ülkemizin ve milletimizin birliği, bütünlüğü ve güvenliği için sizlerin güvenliği için yapılması gereken ne varsa gece gündüz yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bununla ilgili elimizden gelen her türlü imkânı kullanmak suretiyle ülkemizi mutlaka en kısa zamanda tehlikesiz ışık halkası getireceğiz. Yurt içinde ve dışında teröristlerle mücadelemiz sürekli sürüyor, sürecek. Bu konuda elimizdeki imkânlar tatmin edici elimizdeki gücümüz kuvvetimiz yeterli. bazı sorunlar yaşamış olsak da bu FETÖ’ün yol açtığı bazı kazayı belayı yaşayan olsak da burada tüm tabanca arkadaşlarımızla beraber büyük bir azim ve kararlılıkla bu mücadeleyi sürdürmeye devam ediyoruz. Milletimizin ve ülkemizin güvenliği için bugüne dek olduğu gibi bundan sonrada çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” biçiminde konuştu.

“ŞEHİTLERİMİZİN, GAZİLERİMİZİN KANININ BİR DAMLASININ DEHA YERDE KALMAYACAĞINI HEPİNİZ BİLİN”

“Ilk Olarak Alper olmak üzere bütün şehitlerimizin kanının hesabı soruldu, sorulmaya devam edecek” vurgusunu yapan Akar konuşmasında şunları kaydetti:

“Şehitlerimizin, gazilerimizin kanının bir damlasının zeka yerde kalmayacağını hepiniz bilin. İster dağda ister ovada ister karda ister kışta ister gece ister gündüz bu mücadele sürekli sürdü, sürmeye devam edecek. Bu konuda biz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak milletimizin sevgisini ve güvenini taşımaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz, büyük bir asalet duyuyoruz. Dolayısıyla milletimizin Türk Silahlı Kuvvetlere olan güvenini sarsmamak, sevgisini eksiltmemek bizim en manâlı amacımızdır, maksadımızdır. Bu mücadele esnasında bizim tek hedefimiz teröristler gece demeden gündüz demeden en son teröristi etkisiz ayla getirinceye kadar mücadelemiz devam edecektir. Fakat hiçbir şekilde yurt içinde ve açık havada günahsız hiçbir vatandaşımızın tırnağına deha hiçbir hasar vermemesi için de her türlü tedbiri aldığımızı bilmenizi istiyorum. Tekrar şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum, bütün şehitlerimize rahmet diliyorum, bütün gazilerimize ivedi şifalar diliyorum ve en kısa zamanda inşallah bu mücadelenin de büyük bir başarıyla büyük bir zaferle sonlanması için dualarınızı bekliyorum.”