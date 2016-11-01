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Hulusi Akar ile Hakan Fidan Rusyada…

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov’un devlete ait davetlisi olarak iki ülke arasındaki askeri işbirliği konularını karşılaşmak ve yöresel değerlendirmele.

01 Kasım 2016 Salı, 22:41
hulusi-akar-ile-hakan-fidan-rusyada

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Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov’un devlete ait davetlisi olarak iki ülke arasındaki askeri işbirliği konularını karşılaşmak ve yöresel değerlendirmeler yaparak data ve bakış alışverişinde bulunmak üzere 1 Kasım 2016 tarihinde Rusya Federasyonu’na ziyarette bulunmaktadır” denildi.  

Abdullah Sarıca

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