Hulusi Akar, Kayseride

Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “17 Aralık 2016 tarihinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar; Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte Gaziantep ve Kilis’te inceleme ve denetlemelerine devam etmiş, müteakiben elim terör saldırısı kapsamında incelemelerde bulunmak üzere Kayseri’ye gitmiştir. Bu kapsamda Orgeneral Akar, öğleden önce Fırat Kalkanı Harekatı esnasında yaralanarak Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çare altına alınan personeli ziyaret ederek icra edilen harekât kapsamında göstermiş oldukları üstün cesaret ve fedakarlıktan dolayı tebrik etmiştir. Personelin sıhhat durumları hakkında veri bölge Orgeneral Akar, personele acele şifalar dilemiştir” denildi.

Akar’ın buradaki ziyaretleri kapsamında Harekat Merkezini denetlediği, Fırat Kalkanı Harekatı ve Terörle Mücadele Harekatına ilişkin gelişmeler hakkında bölgede bulunan komutanlıklardan veri aldığı belirtildi.

Akar, Fırat Kalkanı Harekatı esnasında yaralanan ve daha sonra tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit düşen Piyade Kd. Başçavuş Volkan Külekçi için 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığında düzenlenen şehit yolcu etme törenine de katıldı.

Kayseri’de meydana gelen hain terör saldırısının arkasından Kayseri’ye geçen Akar’ın, başlangıçta Kayseri Valiliği’ne ziyarette bulunduğu Valilik ziyaretini müteakip olay yerine artan bir şekilde menfur atak hakkında yetkililerden data aldığı kaydedildi.

Orgeneral Akar, son olarak Kayseri Havaalanında icra edilen şehit yolcu etme törenine katıldı.