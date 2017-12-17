Hümahatun Evleri hak sahiplerine başkan Edebali’den müjde

Yıldırım Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kentsel dönüşüm hamlesinin öncü çalışması olan ve inşasında önemli mesafe kat edilen Mevlana-Ulus Hümahatun Evleri projesinin kat irtifakı tapuları, yapılan başvurular neticesinde hazırlandı. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ile Bursa Tapu ve Kadastro Bölge Müdür Vekili Feridun Yörük tarafından imzalanan tapular, projedeki hak sahipleri için yeni bir hayatın habercisi oldu. Kat irtifakı tapuları çıkan, konut ve ticaret fonksiyonu olan 7347 adada yer alan 344 konut ve 67 dükkan ile 7350 adada yer alan 308 konut ve 64 dükkan inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından hak sahiplerine teslim edilecek.

Yeni bir hayatın yansımaları

Yıldırımlıların yaşam standartları yüksek bir şehre kavuşması için attıkları adımlara bir yenisini eklediklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Mevlana-Ulus Hümahatun Evleri projemiz her geçen gün önemli aşama kaydediyor. Hızla devam eden inşa süreciyle birlikte bürokratik alanda da adımlar atarak hak sahiplerimizin yeni bir hayata merhaba demesi için çalışıyoruz. Bu kapsamda Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğümüze yaptığımız başvurular neticesinde projemizin kat irtifakı tapuları hazırlandı. Uzlaşma görüşmelerinde belediyemizle ön sözleşme imzalayan hak sahipleriyle yapacağımız kat karşılığı sözleşme görüşmelerimize, kısa süre içerisinde başlayacağız. Çok az sayıda kalan hak sahipleri ile görüşmeleri kısa süre içerisinde sonuçlandırarak inşaatımızın tamamlanmasıyla modern, güvenli, sağlıklı ve en önemlisi insanlarımızın özlemini çektiği konutlarda yaşamın kapılarını hemşehrilerimize açacağız. Kat irtifakı tapularımız hak sahiplerine hayırlı olsun” dedi.

Rezidans standartlarında

Mevlana-Ulus Hümahatun Evleri projesinin örnek dairesinin hazır olduğunu ve incelemelerde bulunmak isteyen hak sahipleri ile vatandaşları beklediğini hatırlatan Başkan Edebali, “Kentsel dönüşüm ilkemiz gereği gönüllüğü esas aldığımızı, bölgenin cefasını çeken hemşehrilerimizin çalışmalar sonrasında da yine aynı yerde ama modern konutlarda sefa sürmesini, yaşamasını amaçladığımızı kentsel dönüşüm hamlemize başladığımız ilk günden beri dile getiriyoruz. Bunun yanında şeffaf çalışmalar yaparak vatandaşlarımızın proje bittiğinde nasıl bir evde yaşayacağını görmesi için örnek dairemizi hazırladık. Örnek dairede görülen en kaliteli yapı malzemelerini, mutfaktan banyoya, salondan odalara rezidans standartlarında kendi evlerinde de görecekler. Standartları yüksek, depreme dayanıklı, nitelikli ve sağlıklı konutlarımız mutlu insanların yaşadığı Yeni Yıldırım’ın ilk adımları olacak” diye konuştu.