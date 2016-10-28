Hünerli Eller tanıtıldı

SİVAS (AA) – Ulaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan, “Geleceği İşleyen Hünerli Eller” projesi tanıtıldı.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleşen program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra slayt eşliğinde projenin tanıtım filimi izletildi.

Kadınlara yönelik bu projenin önemini belirten ilçe Kaymakamı Orhan Altun, “Ulaşlı kadınlara yönelik yapılan, “Geleceği İşleyen Hünerli Eller” projesi önemli bir projedir. Projenin yapımında emeği geçen idareci ve öğretmenlerime şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Proje tanıtım programına katılan Başkent Üniversitesi Rehberlik ve Psikoloji Danışma Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Servet Özdemir ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadegül Akbaba Altun, “Kadının toplumdaki yeri ve önemi” konulu sunum yaptı.

Programa Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı, SESOB Başkanı Beşir Köksal, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Maarif Müfettişleri Başkanı Cengiz Atalay, İl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tuncay Baral, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan, İlçe Şube Müdürü Bülent Çezik, İlçe Halk Eğitimi Müdürü Hayrettin Doğan, okul müdürleri, öğretmenler katıldı.