Hurdacıdan bisiklet aldı, motosiklet ustası oldu

Sancı’da Bahçelievler Mahallesi’nde ikamet eden Ali Tekaltı (33), 13 yıldır motosiklet ustalığı mesleğini severek devam ettiriyor. Küçükken mahallede bir hurdacıdan eski bir bisiklet bölge Tekaltı, aldığı bisikleti çok sevdiğini ve günlerce uyuyamadığını söyledi. Bisikleti fazla sevdiğini ve yıllarca bisiklet sürdükten sonradan benzer hurdacıdan motosiklet alıp yıllardan beri kullandığını belirtti. Bir Zamanlar motosiklet almanın basit olmadığını ve arkadaşlarının birçok zaman kendisinden motosikletini satmasını istediklerini dile getiren Tekaltı, fakat motosikleti hiçbir vakit satmadığını ve bu mesleğe başlamasının nedenini motosiklet sevgisinden geldiğini açıklama etti.

Motosiklet işinin bir arzu ve aşk olduğunu kaydeden Tekaltı, “Annem bisikletim yüzünden bana çok kızardı, çoğu süre bisikletimi odama götürürdüm. Gece uyanıp kontrol ederdim, acaba bisikletimi götürdüler mi? götürmediler mi? Çok sayıda marka olan motosiklet kullandım. Benim için unutulmaz anlardı. Lakin hurdacıdan aldığım bisiklet benim için fazla özeldi. Bu mesleğe başlamamın ve 13 yıldır devam ettirmemin tek nedeni bisiklet sevgimdir. Okula bu arada aklım bisikletim de kalırdı ve ben dersten kaçıp gider evde odama bakıyordum, bisikletim orda mı değil mi diye. Bisikletim benim için çok değerliydi” dedi.

Okul çıkışları ve hafta sonları motosiklet tamircileri yanına çalıştığını aktaran Tekaltı, “Bir işi severek yaptığın zaman oluyormuş. Bende bisiklet olduğu zamanlar kimsede bulunmuyordu. Bisikletimi kullandıktan sonra mahallede motosikletçi bir ağabeyimiz vardı. Gidip rica ettim, fazla hevesliyim yanına çalışabilir miyim dedim, oda tamam gel çalış dedi. Mektep günleri ders çıkışlarında gider çalışırdım. Hafta sonu zaten daima çalışıyordum.

Ekmeğimi bugüne değin motoisiklet işinden çıkardım. Sancı minik bir yer, zaten kış memleketi, bizim işlerde sezonluktur. Havalar soğuk olduğu için yalnızca 6 ay çalışabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kimseye muhtaç olmadan kendi işlerini severek yaptıklarını söyleyen Tekaltı, “Allaha şükür kimseye fakir olmadan işimizi yapıyoruz. bununla beraber kendi işimizi yapıyoruz. Sabah saat 07.00’de meslek yerimizi açıyoruz akşam 20.00 gibi kapatıyoruz.

Hafta sonları zaten defalarca çalışıyoruz. Yolda kalan motosikletçiler oluyor, lastikleri patlıyor bizde gidip tamir ediyoruz. Kesinlikle işimi çok severek yapıyorum. Zaten işini severek yapmazsan kesinlikle olmaz. Bir işi severek yapacaksın. Bizim işte en manâlı unsur sabırdır. Motor bozulduğu süre yapamadığında pes etmeyeceksin, yapıncaya değin uğraşacaksın. Zaten motor’u yapanda bizim gibi biridir. 6 sene önce tamir ettiğimiz öbür motorlar vardı. Uzun yol yapamazdı, yorulurdu ve gitmezdi. sonradan 4 zamanlı dediğimiz motorlar çıktı. İstediğin yola gidebiliyorsun ve protez parçası oldukça faza bulunuyor” şeklinde konuştu.

Ahmet Genç

