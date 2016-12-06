Hurdalardan kuluçka makinesi yaptı

SİVAS (AA) – Sivas’ın Suşehri ilçesinde bir demirci ustası, hurda malzemelerden kuluçka makinesi üretti.

İlçedeki Küçük Sanayi Sitesi’nde demircilik yapan Mehmet Demirtaş (39), evindeki kullanılmayan buzdolabı, hurda malzemeler ve hastane yataklarının kaldırılmasında kullanılan motor aksamı ile kuluçka makinesi yaptı.

Demirtaş, AA muhabirine, kuluçka makinesi fiyatlarının yüksek olduğunu, evdeki atıl duran buzdolabını değerlendirmeyi düşünerek işe başladığını belirterek, “Motor olarak hurdacılardan aldığım ve hastane yataklarında kullanılan aksamını kullandım.” diye konuştu.

Isıtma sistemini, camilerin taban ısıtmasında kullanılan malzemeden yaptığını dile getiren Demirtaş, makinenin tasarımının kendine ait olduğunu söyledi. Kuluçka makinesini 1 ayda imal ettiğini belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

“Maddi imkanım olsaydı 2 günde yapardım. Ama maddi imkanımız olmadığından dolayı bir aylık sürede ancak tamamlayabildim. Makinenin seri üretimini yapmak istiyorum. Ama maddi imkanım olmadığı için yapamıyorum. Köylere giderek 60 köy yumurtası aldım ve kuluçka makinesine koydum. Ama kuluçka makinesinin termiği takılı kaldığından yumurtalar hep bozuldu. Yaklaşık 15 gün bekledim, hiçbir şey çıkmadı. Sonra anladık ki termik takılı kalmış. O yumurtaların hepsini attık. Daha sonra ise 20 yumurta koydum. Bunlar 18 gün sonra çıkmaya başladı. Civcivlerin çıkmasıyla ben daha çok mutlu oldum. 20 yumurtadan 18’inde civciv çıktı. Böylelikle yaptığım makinenin doğru çalıştığını gördüm.”

– Buzdolabı kabininden civciv kurutma makinesi yaptı



Başka bir buzdolabı kabininden halk dilinde ana kucağı olarak tabir edilen “civciv kurutma” makinesi yaptığı anlatan Demirtaş, “Kuluçka makinesinden çıkan civcivleri bu makinede 15 gün belli bir sıcaklıkta kuruttuktan sonra doğal yaşama bırakıyoruz. Bu makineyi de hurda malzemeleri kullanarak ürettim.” dedi.

Demirtaş, hurda malzemelerden yaptığı kuluçka ve kurutma makinesi için 500 lira harcadığını sözlerine ekledi.