Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar

Konya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin peşinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Halil Ürün Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye takriben Zekeriya Y. yönetimindeki 42 EFK 85 otomobille direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjde yer alan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye katlanan araçta bulunan şoför Zekeriya Y. ve isimleri öğrenilemeyen 2 birey araçta sıkıştı. Kaza sonrası durum yerine itfaiye, polis ve 112 Ivedi Afiyet ekipleri sevk edildi. Durum yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralılar durum uygun yapılan birincil müdahalelerinin ardındaki ambulanslarla büyük kasaba merkezinde bulunan farklı hastanelere kaldırılarak çare altına alındı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.