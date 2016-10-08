Huriye Boydak'ın cenazesi toprağa verildi
– FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak ve üst yöneticisi Memduh Boydak ile kardeşleri Bekir Boydak, cezaevinden izinli çıkarak vefat eden annelerinin Kayseri’deki cenaze törenine katıldı
KAYSERİ (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak ve üst yöneticisi Memduh Boydak ile kardeşleri Bekir Boydak, cezaevinden izin alarak vefat eden annelerinin Kayseri’deki cenaze törenine katıldı.
Kayseri’de dün yaşamını yitiren 82 yaşındaki Huriye Boydak için Camikebir’de cenaze töreni düzenlendi.
Törene, FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Ankara’da Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan oğulları Hacı, Memduh, Bekir ve torunu İlyas Boydak ile Nevşehir’de tutuklu bulunan yakını Murat Bozdağ, cezaevinden özel izinle törene katıldı.
Törende Memduh Boydak’ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. İl Müftüsü Şahin Güven tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası anne Boydak’ın cenazesi asri mezarlığa defnedildi.
Tutuklu sanıkların, cenaze nedeniyle cezaevinden 2 günlüğüne izinli çıktıkları öğrenildi.