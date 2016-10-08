Huriye Boydak'ın cenazesi toprağa verildi

– FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak ve üst yöneticisi Memduh Boydak ile kardeşleri Bekir Boydak, cezaevinden izinli çıkarak vefat eden annelerinin Kayseri’deki cenaze törenine katıldı