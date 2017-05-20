Hürriyet Mahallesinde geleneksel pilav hayrı yapıldı

Özgürlük Mahallesi Camiinde Cuma namazı öncesi mevlit okunurken, namaz sonrası da bereket ve bereket duaları yapıldı. Duanın arkasından yüzlerce vatandaşa etli pilav ve ayran ikramı yapıldı. Mahalle Muhtarı İrfan Baltacı, konukları teker teker karşılarken, hayra katılanlara teşekkür etti. Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Necdet Uysal, Muhtar İrfan Baltacı’ya teşekkür ederken, hayırların birlik ve beraberliğe vesile olduğunu söylediler.

Fatma Talay