Hüseyin Çapkın cezaevinden çıktı
FETÖ’nün mülkiye yapılanmasına ilişkin davada tahliye edilen eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, “Türk adaletine inandık, çok teşekkür ediyorum” dedi. FETÖ’nün mülkiye yapılanması davasında İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Sancaktepe eski Kaymakamı Feyzullah Özcan, İstanbul eski Vali Yardımcısı Haluk Nadir ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Genel Sekreteri Yılmaz Kurt’un tahliyesine karar verildi. Hüseyin Çapkın duruşmanın ardından cezaevi aracı ile Silivri Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’ne getirildi.
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