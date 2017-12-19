Hüseyin Çapkın kimdir? Hüseyin Çapkın’ın biyografisi! (Hüseyin Çapkın tahliye)
Hüseyin Çapkın kimdir?
Hüseyin Çapkın 1951 yılında İzmir-Tire’ de doğan 1. sınıf Emniyet Müdürü Hüseyin ÇAPKIN, 1965 yılında polis kolejine girmiş, 1971 yılında polis akademisinden komiser yardımcısı olarak mezun olmuştur.
Hüseyin Çapkın İlk olarak 1971 yılında Balıkesir Emniyet müdürlüğünde göreve başlamıştır. Değişik rütbelerde 1975-1984 yılları arasında Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çalışmıştır.
Hüseyin Çapkın 1984-1985 yılları arasında Yozgat, 1985-1988 Mersin, 1991-1992 Antalya, 1993-1998 Gaziantep, 1998-2001 Manisa, 2002-2003 adana, 2003-2006 Bursa il Emniyet Müdürlüğü görevleri ile, 1988-1991 yılları arasında Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı, 1992-1993 yılları arasında ise Apk uzmanı olarak görev yapmıştır.
Hüseyin Çapkın 2006-2009 yılları arasında İzmir İl Emniyet Müdürü olarak görev yapmış,
Hüseyin Çapkın 29.06.2009 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürü olarak göreve başlamıştır.
Hüseyin Çapkın 13 Mayıs 2010 tarihli kararname ile Iğdır Valisi olmuştur.
Hüseyin Çapkın Kısa bir süre bu görevde bulunduktan sonra 29 Mayıs 2010 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.
Eski İstanbul İl Emniyet Müdürü Hüseyin ÇAPKIN evli ve 2 çocuk babasıdır.
Öte yandan Hüseyin Çapkın 17 Haziran 2017 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, avukatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek teslim olmuştu.
TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ
FETÖ’nün mülkiye yapılanmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan İstanbul eski emniyet müdürü Hüseyin Çapkın dahil 4 sanığın 19 Aralık 2017 günü tahliyesine karar verildi
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