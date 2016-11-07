Hüseyin Yüksek: Demokrasi ve Adalet Platformu ışık dağıtacak

Kurulduğu günden itibaren manâlı sosyal mesuliyet projelerine imza atan Demokrasi ve Yargı Platformu ‘Bir Elde Sen Uzat’ kampanyası kapsamında Diyarbakır’daki gereksinim sahibi çocuklar için 4 tır yardım malzemeleri götürdü. Çocuklar tekrar tekrar şartlar ne olursa olsun mutlu olmayı adalet ettiğini söyleyen Demokrasi ve Yargı Platformu Başkanı Hüseyin Yüksek, “Toplum olarak bizim Edirne’den Kars’a öyle bir sevgi ve kardeşlik bağımız varki bunu hiç kimse yıkamaz” dedi.

“14 İlimizde çocuklarımıza sevgi ve kardeşlik götürdük”

Hüseyin Yüksek; “Bir elde Sen Uzat kampanyamız dahilinde Demokrasi ve Hak Platformu olarak Bingöl, Bitlis, Hakkari, Mardin, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Kars ve son olarak ise Diyarbakır’a geldik. Bizleri bu süreçte yalnız bırakmayan Ak Parti Teşkilatlardan sorumluluk sahibi Mustafa Akbaş’a ve değerli İl başkanlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Bizlerin özverisi ve platformumuzun çalışkan çalışmaları ile 14 ilimizde çocuklarımıza kardeşliği ve kucak dolusu sevgiyi her zaman birlikte götürdük” ifadelerinde bulundu.

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy’u da makamında ziyaret Demokrasi ve Hak Platformu Başkanı Hüzeyin Yüksek “Bizim ülke olarak birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacımız var. Günahsız çocuklarımızın Diyarbakır’da gözlerine baktığımda hoş günlerin ve umutlarının parlayan ışığını defalarca birlikte görmekteyiz. İnşallah Platformumuz ve bizler karşılık beklemeden ışık ve umut dağıtmaya devam edeceğiz” dedi.