Hüyük'de pazara giden vatandaşlar için belediye terazi hizmeti başlattı

KONYA (AA) – Hüyük ilçesinde, belediye tarafından pazar yerinde alışverişe yapan vatandaşlara aldıkları ürünleri tartabilme imkanı sunan teraziler koyuldu.

Hüyük Belediye Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, zabıta ekipleri tarafından kent merkezinde kurulan pazar yerine hassas terazi konularak, gramajda şüphe duyan vatandaşların aldığı ürünleri pazar içerisinde tekrar tartmasının sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, tartı cihazının konulmasındaki amacın pazarda alışveriş yapan vatandaşların aldığı ürünlerin gramajından emin olmasını sağlamak olduğu belirtilirken, "Bölgemizdeki pazar yerlerinde gerekli tartı ayarı ve diğer kontrollerimizi rutin olarak gerçekleştiriyoruz. Ancak, bu kontrolleri yeterli görmeyerek vatandaşımıza yeni uygulamamızla böyle bir imkanı da sağlamış oluyoruz. Bu kapsamda 4077 sayılı tüketicinin korunması yasası gereğince pazardan alışveriş yapan vatandaşlarımızın aldığı ürünleri de ücretsiz olarak belediyemizin hassas terazisinde tartma imkanı sunuyoruz. Böylece hem halkımız esnafın kendisine eksik mal verip vermediği şüphesinden kurtulmuş oluyor, hem de bu uygulamamızı gören pazar esnafımız tartı konusunda daha dikkatli davranıyor." denildi.

