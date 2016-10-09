Hüyüke 480 dekarlık damlama sulama tesisi

Konya Büyükşehir Belediyesi, adını son yıllarda organik çilek ile duyuran Hüyük ilçesinin Pınarbaşı Mahallesi’nde damla sulama tesisi kurdu.

Yeni Büyükşehir Yasası ile ilçelerdeki yatırımlarına tartı veren Konya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal yatırımlarla ilgili projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda damla sulama ve gölet yatırımlarını artıran Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Hüyük Pınarbaşı Mahallesi’ne kurduğu damla sulandırma sistemi ile halkın ihtiyacına cevap veriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, köyden şehre göçü durdurmak ve halkın doğduğu yerde kaliteli bir yaşam sürmesi için ilçe ve beldelerde özellikle tarımsal yatırımlara tartma verdiklerini söyledi. Bu kapsamda çiftlik sahibi eğitimleri, tarımsal destekler, üreticiyi yeni mahsul çeşitliliğine yöneltmek, bitki desenini geliştirmek gibi projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Akyürek, “Tarım şehri Konya’da çiftçilerimizden gelen talepler doğrultusunda bölgelere göre projeler geliştirdik. Çilek konusunda dünya markası olma yolunda ilerleyen Hüyük ilçesinde de gereksinim hissedilen damla sulandırma sistemini hayata geçirdik. Hüyük Pınarbaşı Mahallemize kurduğumuz damla sulama sistemi ile 480 dekar alan bereketli bir şekilde sulanarak, mahsul kalitesinin artması sağlanacak. Bu proje için 11 bin 682 metre boru döşenirken yatırımın maliyeti 1 milyon 283 bin lirayı buldu. Elde edilecek verim ise bunun katbekat fazlası olacaktır” dedi.