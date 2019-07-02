Hüyük'e yaşlı bakım ve yaşam merkezi müjdesi

KONYA (AA) – Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük ilçesine yaşlı bakım ve yaşam merkezi kazandırılacağını söyledi.

Çiğdem, yaptığı yazılı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle Hüyük ilçesinde Türkiye için de örnek olacak bir projeye imza atılacağını kaydetti.

İlçeye yaşlı bakım evi ve yaşam merkezi kazandırılmasının en önemli projeleri arasında yer aldığını vurgulayan Çiğdem, şöyle devam etti:

"AK Parti Konya Milletvekillerimiz Gülay Samancı ile Halil Etyemez'le birlikte ziyaret ettiğimiz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk hanımefendinin olurları ile ilçemiz ve ülkemiz için örnek olacak bir projeye imza atmış olduk. Bölge nüfusumuz hızla yaşlanmakta ve yalnız yaşayan kişi sayısı sürekli artmakta idi. Her insanımız doğduğu topraklarda yaşlansın dedik ve bölgemizden kopmasına rıza gösteremezdik. Bu anlamda 50 kişi konaklamalı, 150 kişinin de günlük bakım hizmeti alabileceği Hüyük İlçesi İmrenler Yaşlı Bakım ve Yaşam Merkezi’nin bölgemize kazandırabilmek için gerekli girişimlerde bulunduk ve bakanımızın ve milletvekillerimizin de desteğiyle inşallah bu konuda düğmeye bastık."