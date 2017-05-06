Hüyük'te okur yazar buluşmaları

KONYA (AA) – Konya’nın Hüyük ilçesinde, okur-yazar buluşmaları kapsamında konferans, söyleşi ve imza günü etkinliği düzenlendi.

İmrenler Ortaokulu tarafından Hüyük Belediye Kültür Etkinlikleri Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu, öğrenciler ve eğitimcilerle bir araya geldi.

Bahadıroğlu, konferansında katılımcılara “Anadolu’da yeniden diriliş” konusunda sunumunu gerçekleştirdi.

Türk insanının tekrar özüne dönerek canlandıracağı Osmanlı ruhu ile birlikte daha büyük kazanımlara imza atacağını ifade eden Bahadıroğlu, Anadolu’ya gelişi ile birlikte Türkler’in bu coğrafyadaki kahramanlıklarını anlattı.

Bahadıroğlu, konferansının ardından öğrenciler ve sevenleri için kitaplarını imzaladı.

Programa, Hüyük Kaymakamı Emre Zeyrek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, Şube Müdürü Kenan Çağlıyan, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.