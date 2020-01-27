Hüyük'ten deprem bölgesine elektrikli ısıtıcı desteği

KONYA (AA) – Hüyük ilçesinde, Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmaya yönelik olarak destek kampanyası başlatıldı.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ve Hüyük Muhtarlar Derneği yönetim kurulu üyeleri ile Belediye’nin birim müdürlerinin de katıldığı Hüyük Belediyesi’ndeki toplantıda, deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak için en zaruri ihtiyaçlardan birisi olan elektrikli ısıtıcıya yönelik bir yardım kampanyası başlatılmasına karar verildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya AFAD Müdürü Yıldız Tosun’la yaptıkları görüşmede deprem bölgesinde en acil olan ihtiyaçlara yönelik bir değerlendirmede bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"En acil ihtiyaçlardan birisinin de kış mevsimi dolayısıyla bölgede depremden etkilenen vatandaşlarımız için elektrikli ısıtıcı olduğunu öğrendik. Hüyük Kaymakamımız Dilara Şenoğlu ile birlikte muhtarlarımızla yaptığımız istişare ve değerlendirmelerin ardından ilçemize bağlı 23 merkez ve dış mahallemizde elektrikli ısıtıcı desteği kampanyası başlattık. Bu kampanyamız Hüyük Muhtarlar Derneği çatısı altında yürütülüyor. Hüyük Belediyesi olarak da biz kampanyaya 100 ısıtıcı ile destek verme kararı aldık. Kampanyanın başlatıldığı ilk gün itibariyle 700’e yakın bağışçı olduğu bilgisine ulaştık. Kampanyamıza tüm hayırsever vatandaşlarımızın imkanları ölçüsünde destek vermesini bekliyoruz. Bir ısıtıcı bedeli 85 lira olarak belirlenirken, mahalle muhtarlarımız ısıtıcı bedellerini bağışçılarımızdan nakit olarak topluyor. Bu paralar AFAD’ın ilgili hesabına nakit olarak yatırılacak. Kayseri’den anlaştığımız bir firma aracılığıyla kampanya sonunda ısıtıcılarımız tedarik edilerek tırla deprem bölgesindeki ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza gönderilecek."