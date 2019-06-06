Huzurevinde 100'üncü doğum günü kutlaması
ANKARA (AA) – Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği huzurevinde yaşlılarla bayramlaştı, 100 yaşına giren Ümmügülsüm Beştepe için düzenlenen doğum günü kutlamasında pasta kesti.
Keçiören Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Altınok, Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Genel Başkanı Gülgen Dural ve MHP Keçiören İlçe Başkanı Alpaslan Doğan ile Keçiören Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Huzurevi sakinlerine çeşitli hediyeler veren ve yaşlılarla sohbet eden Altınok, 100 yaşına giren Ümmügülsüm Beştepe'nin de doğum gününü kutladı. Doğum günü pastasını Altınok'la birlikte kesen Beştepe, "Seni bizlerin duası buraya çağırdı." dedi. Altınok, Beştepe'nin milli mücadelenin temellerinin atıldığı, devletin kuruluş ve kurtuluş tarihi ile yaşıt olduğunu belirterek, "Rabbim sağlık versin, duaları bizimle olsun." ifadelerini kullandı.
– Huzurevleri "sevap merkez bankası"
Ziyarette yaptığı konuşmada Altınok, gönül alan ve gönül yapan birey olmanın önemine değinerek Allah'ın yarattığı en değerli varlığın insan olduğunu belirtti.
Altınok, "Burayı hep ayakta ve güçlü tutmamız lazım ki işlerimiz rast gitsin. Burada bir kalp kırıldı mı bizim işlerimiz rast gitmez. Kırma insan kalbini, onu Allah yaptı. O nedenle gönül kırmayalım, sizler bizim için çok değerlisiniz. Sizlerin duasını, rızasını almak bizim için çok önemli. Huzurevleri, 'sevap merkez bankası'. Burada görev yapmak ayrıcalıktır. Emek veren, emeği geçen herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.
Altınok, Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Genel Başkanı Gülgen Dural'ın Güçsüzler Yurdu binasının yapımında çok emeği olduğunu belirterek, çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür etti.
Ziyarette Türk Halk Müziği sanatçıları Salih Acar ve Ayhan Karadağ huzurevi sakinleri için çeşitli türküler söyledi.
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Huzurevinde 100'üncü doğum günü kutlaması
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