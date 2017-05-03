Huzurevleri arası bocce turnuvası

ÇANKIRI (AA) – Türkiye genelinde huzurevlerinde kalan ve 65 yaş üstü yaşlıların yer aldığı ilk “Yetişkin Gençler Bocce Ligi” Çankırı’da başladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı stratejik planında yer alan “Aktif Yaşlanma” politikası doğrultusunda huzurevi sakinlerine yönelik fiziksel aktivite çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda, Orhan Saka Spor Salonu’nda Çankırı İsmail Özdemir Huzurevi sporcuları ile Ankara Seyranbağları Huzurevi sporcuları karşılaştı.

Çekişmeli anlara sahne olan müsabakada yaşlılar spor yaparken eğlenceli vakit geçirdi.

Turnuva hakkında bilgi veren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, turnuvanın bölge elemeleri şeklinde yapıldığını, Çankırı’nın Ankara, Samsun ve Zonguldak huzurevi sporcularıyla karşılaşacağını söyledi.

Bölgesel lider olan huzurevi takımlarının bir üst turnuvada yer alacağını ifade eden Yıldırım, “Bu tür faaliyetlerin yaşlıların sağlıklı yaşamalarına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. ‘Spor yap sağlıklı yaşa’ mantığından hareketle bu turnuvayı düzenledik. Bunun dışında ferdi sporları da etkinleştirerek huzurevi sakinlerimizin spor hayatında daha aktif olmalarını sağlamak istiyoruz.” diye konuştu.