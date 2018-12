HZ. MEVLANA BU YIL “SELAM VAKTİ” İLE ANILACAK

Konya’da 7-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri ile ilgili basın toplantısı Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın katılımı ile yapıldı. Bu yılki anma törenleri “Selam Vakti” temasıyla yapılacak.

Hz. Mevlana Bu Yıl “Selam Vakti” ile Anılacak

Hz. Mevlana’nın 745’inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri bu yıl “Selam Vakti” sloganıyla düzenlenecek.

HZ. MEVLANAYI ANMA ETKİNLİKLERİ TÜRKİYE’NİN EN ETKİLEYİCİ PROGRAMLARININ BAŞINDA GELİYOR

Etkinlikler kapsamında düzenlenen toplantıda Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, bu yıl 81’incisi düzenlenecek anma törenlerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 3 bin 760 adet etkinlik düzenleneceğini ifade etti.

Türkiye’nin en etkileyici programlarının başında gelen Şeb-i Arus ile ilgili etkinliklerin çok çeşitli alanlarda hayat bulacağını kaydeden Vali Toprak, “İnşallah her yıl olduğu gibi on binlerle ifade edebileceğimiz ülkemizden ve yurtdışından gelen misafirlerimizi Hz. Mevlana’nın ortaya koymuş olduğu düşünce, hikmet, hoşgörü ve sevgi gibi çok kıymetli düşüncelerle tekrar yoğrulduğu bir kutlama programı düşünüyoruz” dedi.

KONYA YİNE MİSAFİRLERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLAYACAK

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın önemli günlere hazırlandığının altını çizerek, “7-17 Aralık tarihlerinde hem yurtiçinden hem yurtdışından on binlerce misafirimizi şehrimizde ağırlıyoruz. Törenler 7 Aralık’ta sayın bakanlarımızın da katıldığı programla başlayacak. Mevlana Kültür Merkezi’nde başlayacak etkinlikler 17 Aralık Şeb-i Arus gecesi Büyükşehir Belediyemizin Spor ve Kongre Merkezindeki final programıyla tamamlanacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın da programa katılmasını arzu ediyoruz. Bundan önce bu kadar yoğunluğunun içerisinde zaten Konya’ya gelmeyi ihmal etmedi. Bu sefer de büyük bir buluşma olacağına inancımız tam. Etkinliklerin sorunsuz geçmesi için her türlü tedbir alındı. İnşallah Konya yine gelen misafirlerini en iyi şekilde ağırlayacak. Gelecek misafirlerimizin Hz. Mevlana’nın Mesnevisi başta olmak üzere öğütlerinden ders çıkararak hayatlarına yol çizecekleri bir seyahat olmasını sağlamak için çaba sarf edeceğiz” diye konuştu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de “Her yıl Aralık ayında Konya’nın kalbi daha bir hızlı çarpmaya başlar. Misafirlerini daha bir farklı ağırlamak için elinden gelen çabayı gösterir. Hz. Pir’e hizmet etmek onun misafirlerini ağırlamak bir ayrıcalıktır. Kazasız belasız sağlık ve afiyet içerisinde inşallah bu görevi hep birlikte ifa etmiş oluruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar tarafından etkinlikler hakkında bir sunum gerçekleştirildi.

Toplantıya KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kaan Karabulut, Hz. Mevlana’nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru ve çok sayıda davetli katıldı.M.SARIKULAK