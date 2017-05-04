Hz. Mevlana ve ailesi 789. kez karşılandı

Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelişlerinin 789. sene dönümü nedeniyle düzenlediği faaliyetler kapsamında “Vakt Erişti Dem Bu Dem” isimli temsili karşılama programı, sergi açılışı ve “Sevgi ve Kardeşlik Yürüyüşü” gerçekleştirildi.

Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, kutlama programlarının misyonu ve hangi yolda olmanın gerektiğini bir defa daha andıran programlar olduğunu söyledi. Yalnızca sloganlarla yapılacak anmaların şehre, insana ve ülkeye çok katkısı olmayacağını da gösteren Başkan Akyürek, “2004 yılında Mevlana Kültür Merkezini tamamlayarak başladığımız çalışmalar dahilinde, buradan Mevlana’ya kadar olan alanı kamulaştırarak bölgenin kültür ve turizm merkezi olması konusunda önemli bir adım attık. Mevlana Kültür Merkezi Türkiye’de en fazla istifade edilen kültür merkezi olarak hizmet veriyor. Bu bölgede İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi’nin ardından İslam Kültür Merkezi başlığı aşağı Mevlevihane, semahane, aşocağı, panorama müzesi çalışmasını da bitirme aşamasına geldik. Etnografya ve Kazıbilim müzelerini birleştiren Büyük Konya Müzesini bu bölgede hayata geçirerek anma programlarına kasıt kazandırmaya devam edeceğiz. Mevlana Müzesi bahçesinin düzenlenmesinden Mevlana Meydanı’nın hayata geçirilmesine, türbenin ve Sultan Selim Camisinin temellerini çürüten, kontrolsüz akan su kaynaklarının tespiti ile yapılan kazı çalışmalarıyla tarihi eserlerimizin kurtarılmasından İl Halk Müziği Kütüphanesinin Büyükbaba Bahçesi bölgesine taşınmasına, hayata geçirmeye çaba gösterdiğimiz Mevlana Müzesinden Kışla Caddesi üstünde yapılmakta olan birçok tesise, Mesnevi tercümelerinden Mesnevi’den hikayelerin çizgi film haline getirilmesine kadar çoğu çalışmaya imza atarak anma programlarını daha da manalı ışık halkası getiriyoruz. Sadece sloganla değil, bu manaya maddi hizmetlerde bulunarak yola devam ediyoruz. Mevlana’nın dostu Selahaddin Zerkubi Hazretlerinin dükkanının bulunduğu yer de saptandı. Burada da bir tefekkür noktası oluşturma konusunda alıştırma yürüteceğiz. Hazreti Mevlana ve değerli ailesinin Konya’da ikamet ettiği evinin bulunduğu alanın kamulaştırma çalışmasında son aşamaya geldik. Orada Mevlana Evi Külliyesi ile Şems Yolu projesini hayata geçireceğiz” dedi.

Hazreti Mevlana’nın Konya’yı teşriflerinin Anadolu tarihinin dönüm noktalarından birisi olduğunu vurgulayan Başkan Akyürek, Hazreti Mevlana’ya, kıymetli ailesine ve temsilcilik ettikleri manaya katkı maddesi yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Konuşmaların arkasında İbrahim Sadri’nin şiir dinletisi ile birlikte Alpay Aksum’un yönetiminde ses ve ışık sanatıyla güçlendirilen “Vakt Erişti Dem Bu Dem” isimli temsili karşılama gösterisi yapıldı. sonradan Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve davetliler, programın yapıldığı Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinden, Mevlana Türbesine değin “Sevgi ve Kardeşlik Yürüyüşü” gerçekleştirdi.

Program, Mevlana Türbesinde bayrak teslim töreni ve gülbang duası ile tamamlandı. Program kapsamında “42 Sanatçı 42 Eser” isimli fotoğraf sergisinin de açılışı yapıldı.