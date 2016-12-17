Hz. Mevlana'nın 743. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Töreni

KONYA (AA) – Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, bu gece sadece Şeb-i Arus için değil, aynı zamanda bütün dünyaya mesaj vermek için toplanıldığını belirterek, “Bütün dünyaya birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, iyi, güzel ve doğru işler yapma konusundaki kararlılığımızı gösteriyoruz.”dedi.

Avcı, Mevlana’nın 743. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Spor Salonu ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Şeb-i Arus törenindeki konuşmasına, Kayseri’deki terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlere rahmet diliyerek başladı.

Terör saldırılarına verilebilecek en güzel cevabın birlik ve beraberlik içinde iyi, güzel ve doğru işler yapmaya devam etmek olduğunun altını çizen Avcı,”Bu gece sadece Şeb-i Arus için değil, aynı zamanda bütün dünyaya mesaj vermek için toplanmış bulunuyoruz. Bütün dünyaya birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, iyi, güzel ve doğru işler yapma konusundaki kararlılığımızı gösteriyoruz. Mevlana’nın öğretisinin özü, özeti ve ruhu da budur. Bu vatana sahip çıkma kararlılığımızı göstermek için birlikteyiz.” diye konuştu.

-“Denetimler sürecek”

Avcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2008’de ve bu yılın haziran ayında iki genelge yayınladığını anımsatarak şöyle devam etti:

“Uygun yer ve şartlarda, ehliyet ve liyakati kişiler tarafından icra edilmesi gereken ayini şerifin, ehliyetsiz, liyakatsiz, özensiz bir takım kişi ve kuruluşlar tarafından adeta mistik bir gösteri gibi sergilendiğine şahit oluyoruz. Bu doğru ve yasal değildir. Bakanlık olarak diğer kültürel miraslarımız gibi Mevlevi ayini şerifini de uygun yer ve zamanlarda, ehliyetli ve liyakatli kişiler tarafından usulüne, esasına uygun yapılması konusundaki hassasiyetimizi, denetimlerimizi artırarak sürdüreceğimizi bir kere daha buradan hatırlatmak istiyorum.”

– “Çok büyük acılar yaşadık”

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ise her Şeb-i Arus’un o günün anlamıyla ilgili manevi mesajlar verdiğini dile getirdi.

Bu yıl Şeb-i Arus’un hüzün ikliminde idrak edildiğini işaret eden Davutoğlu, “Geçen Şeb-i Arus’tan bu yana çok büyük acılar yaşadık. 15 Temmuz’da bir ülkenin görebileceği en büyük ihaneti zulmü ve barbarlığı gördük. Son bir hafta içerisinde yaşadıklarımız bize Şeb-i Arus’un anlamını hatırlatan gelişmelerdi. Bugün Kayseri’de canlarımızı vuslatla buluşturan bir terör saldırısı yaşadık. Yine Halep’te bir şehrin barbarlar tarafından nasıl yerle bir edildiğine şahit olduk.” ifadelerini kullandı.

– “On binlerce misafirimiz sevginin ve aşkın etrafında çember oluşturdu”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de gündem yoğunluğu nedeniyle bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şeb-i Arus’a katılamadığını, bunun da hüznünü yaşadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şeb-i Arus törenlerinin dünya markası haline gelmesinde büyük katkı sağladığını belirten Akyürek, “Vuslat yıl dönümü programlarımız bugün buruk şekilde geçiyor. Hüzünlü şekilde idrak ediyor olsak da programlar, 7 Aralık’ta başladı. On binlerce misafirimiz sevginin ve aşkın etrafında çember oluşturdu, güzel buluşmalara vesile oldu. Konya’da 150’ye yakın programla 743. Vuslat Yıl Dönümü idrak edilmiş oldu.” şeklinde konuştu.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve sanatçı Ahmet Özhan tarafından Türk Tasavvuf Müziği konseri verildi. Daha sonra araştırmacı Ömer Tuğrul İnançer, Mesnevi’den seçmeler sundu.

Genel sanat yönetmenliğini Yusuf Kayya’nın yaptığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu üyeleri, sema ayin-i şerifi icra etti.

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Konya Valisi Yakup Canbolat, bazı milletvekilleri ve bürokratların yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.