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17 Aralık 2016 Cumartesi

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Hz. Mevlana'nın 743. vuslat yıl dönümü

-Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Mevlana Müzesi’ndeki duası merasimine katıldı

17 Aralık 2016 Cumartesi, 18:25

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KONYA (AA) – Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Mevlana’nın 743. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Mevlana Müzesi’ndeki dua merasimine katıldı.

Avcı, Şeb-i Arus törenine katılmak için geldiği Konya’da, Mevlana Müzesini ziyaret etti. Burada, Hazreti Mevlana’nın sandukası başında Kur’an-ı Kerim ve dua okundu.

Bu sırada bazı katılımcıların duygulandığı gözlendi. Hazreti Mevlana’nın, “Düğün gecesi” olarak adlandırdığı 17 Aralık’ta yapılan dua merasimine, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kişi katıldı.

Dua merasiminin ardından Avcı, müzeden ayrıldı.

Mevlana Müzesi nabi avcı

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