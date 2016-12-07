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Hz. Mevlanayı anma etkinlikleri sema gösterisiyle başladı

Piri Reis Kültür Merkezi’nde düzenlenen kutlama programına, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan’ın eşi Şerife Çalışkan, Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Osman Ünüvar, Hz.

07 Aralık 2016 Çarşamba, 09:09
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Piri Reis Kültür Merkezi’nde düzenlenen kutlama programına, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan’ın eşi Şerife Çalışkan, Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Osman Ünüvar, Hz. Mevlana’nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ile davetliler katıldı. Hz. Mevlana’nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, sema gösterisi öncesi selam konuşması yaparak, Mevlevilik ve sema ayini hakkında data verdi. sonra Milletlerarası Mevlana Vakfı, tasavvuf musikisi eşliğinde sema gösterisi sundu. Sema davet sonrası Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Osman Ünüvar, Esin Çelebi Bayru ile Milletlerarası Mevlana Vakfı Başkanı Nadir Karnıbüyükler’e günün anısına plaket ve çiçek ibraz etti. 

Mehmet Dağlı
 

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