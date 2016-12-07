Hz. Mevlanayı anma törenleri başladı

7-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Hz. Mevlana’nın 743. Vuslat Yıldönümü etkinlikleri, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ile Şems-i Tebrizi Hazretleri’nin buluştuğu Alaeddin Tepesi ile Mevlana Caddesinin birleştiği yerde gaz lambası uyandırma töreniyle başladı. Hz. Mevlana’nın, “Biz birleştirmeye geldik, ayırmaya gelmedik” sözünden yola çıkılarak ‘Birlik Vakti’ teması üstüne kurulan bu yılki törene Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Hz. Mevlana’nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru, sivil erkan ve çok sayıda yurttaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin arkasında protokol üyeleri kandilleri mumla yaktı. Kandil uyandırma töreninin arkasında Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği eşliğinde Mevlana Caddesi’nden Mevlana Meydanı’na değin, sevgi ve müsamaha yürüyüşü gerçekleştirildi. Mevlana Meydanı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği mehter marşlarından ufak bir konser verdi.

daha sonra Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş ve beraberindeki protokol mensupları, Mevlana Hazretleri’nin türbesini ziyaret ederek, dua etti. Türbe içerisinde çocuk semazenlerin gösterisini izleyen Kurtulmuş ve beraberindekiler Mevlana Türbesi’nden ayrıldı.