İ. Etem Özçelik Modoko’ya yeniden başkan seçildi

Şahsi mobilya tasarımının merkezi Modoko 2017-2019 dönemi idare heyeti başkanı ve yönetim kurulu üyelerini tahsis etmek üzere yapılan olağan kurulun başlangıç konuşmasını Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ. Etem Özçelik yaptı.

Idare Heyeti Başkanı İ. Etem Özçelik, konuşmasında Modoko için gerçekleştirilen imar, bakım ve yenileme çalışmalarının yanı sıra dağıtılmış kurum ve kuruluşlarla yaptıkları anlaşmalar, bilanço hesaplamaları, reklam ve tanıtım faaliyetleriyle ilgili bilgiler aktardı.

Başkanlık seçimlerinin gerçekleştiği herzamanki genel kurulda, İ. Etem Özçelik ve 6 namzet arasında yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla kazanan ve yeni yönetime başkanlık edecek ad kesin oldu. Yeni yönetimi kazanan İ.Etem Özçelik yaptığı açıklamada “Kıymetli genel komite üyelerimiz ve kooperatif üyelerimizle birlikte oylanan yeni yönetim seçimlerini kazanmış elde etmek şahsım ve yönetim ekibim adına sevindirici bir gelişmedir. Bu karar; Modoko’nun ilerlemesi namına çalışmalarımızı çabuk olarak gerçekleştirmemiz için sunuldu ve gereken bütün çalışmaları da gerçekleştireceğiz. Modoko’nun reklam-tanıtım, hesaplı ve idari olarak ne durumda olduğunu kapsamlı araştırmalar tam olarak inceleme edip, bundan sonraki süreçte daha da yardımcı çalışmaları sağlıyor olacağız” dedi.

Modoko üyelerinin verdiği bu görevi layıkıyla yerine getireceklerini vurgulayan İ. Etem Özçelik, “Bize bahşedilen bu görevi veri, birikim ve tecrübelerimizin yanı sıra üyelerimizin desteğiyle yerine getireceğiz. Bugüne değin olduğu gibi Modoko’nun marka değerini kuvvetlendirmek için benzer özen ve özenle yürüteceğiz” dedi.

