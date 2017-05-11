I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi devam ediyor

Milletlerarası Tıbbi ve Aromatik Bitki Örtüsü Kongresi yurt içinden ve yurt dışından gelen bilim insanlarını ağırlamaya devam ediyor.

Kongrenin 2. gününde, katılımcılardan Handong Global University’den Prof.Dr. Kim Jong Bae, “Afiyet ve Fonksiyonel Gıdaların Gelecekteki Görünümü” konulu sunumunu yaparak dinleyenleri alanla ilgili bilgilendirdi. Ökse otu konusunda incelemeler yapan Prof.Dr. Kim Jong Bae, ökse otunun faydaları ve bu bitkinin içeriğinden yararlanılarak yapılan karışımlarla ilgili Güney Kore’de ciddi incelemeler yürütüldüğünü kaydederek, “1995 yılından beri alanda yapılan bilimsel çalışmalar arttı. Bu bitki diyabet tedavisinde, kanser tedavisinde, obezite ile mücadelede kullanılıyor ve olumlu sonuçları kanıtlandı. Kore’de bu bitki bilimsel metotlarla üretiliyor. Avrupalı şirketler bu bitkiden yararlanarak kanser tedavisine karşın ilaçlar geliştiriyor. Ökse otunun hayat kalitesini artırdığı, geliştirilen çalışmalarla kanıtlandı” dedi.

Kore’nin ökse otu ile Türkiye’nin ökse otunun aynı özellikler taşıdığını kaydeden Prof.Dr. Kim Jong Bae, bunun iki ülkenin geçmişten gelen yakın ilişkileri düşünüldüğünde, güzel bir tesadüf olduğunu da ifade ederek, Kore ökse otu ve Türk ökse otunun bir araya getirilerek yapılacak bir tıbbi çözümün de kongre vesilesiyle gündeme getirilmesinin kayda değer olduğunu belirtti. Bu bitkinin kullanıldığı alanlardan ve yapılan deneylerden bahseden Prof.Dr. Kim Jong Bae, Kore’de ve Uzak Doğu’da epeyce popüler olan ’ginseng’den de bahsetti. Bu otsu bitkinin de son derece yardımsever olduğuna değinen Prof.Dr. Kim Jong Bae, ’ginseng’in Kore’de kozmetikten cerrahiye her alanda kullanıldığını sözlerine ekledi.

Sunumunun gerisinde sorulara cevap veren Prof.Dr. Kim Jong Bae, kongrenin bitkilerle ilgili yapılacak olan bilimsel çalışmalara kapı aralayacağını sözlerine ekledi.