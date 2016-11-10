İAÜde Atatürkü Anma Töreni düzenlendi

Üniversite öğrencilerinin yoğun katılım sağladığı törene bununla beraber İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydınlatılmış, İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, dekanlar ve öğretim görevlileri de katıldı. Florya Kampüsü’nde gerçekleşen törende, açılış konuşmalarının gerisinde İAÜ Müzik Grubu “Bu Yürek Seni Unutur mu” adlı mini konser de verdi. bununla beraber 10 Kasım Atatürk’ü Kutlama ve Atatürk Haftası dolayısıyla Atatürk fotoğraf ve dönemin gazetelerinden oluşan sergi öğrencilerle buluştu.

“YALNIZCA 10 KASIM’DA YOK BİR ÖMÜR BU RUHU TAŞIMAMIZ LAZIM”

“Cumhuriyetimizin kurucusu, bu toprakları bize baştan vatan yapan Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını ilk olarak saygıyla yâd ediyoruz” diyen İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydınlatılmış 10 Kasım ile ilgili duygu ve düşüncelerini açıklama etti. Mustafa Okumuş aynı zamanda , “Bir kez daha cumhuriyet ruhunu, bir kez daha demokratik yürüyüşümüzü bütün bağımsız bir Türkiye’yi her tarafta hatırlıyoruz. Atatürk’ü veya Atatürk’ün ilkelerini, Atatürk’ün ortaya koymuş olduğu duruşu sadece 10 Kasım ile yok aslında bir ömür boyu yaşamamız, hissetmemiz ve gelecek nesile bunu aktarmamız lazım” dedi.

İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın sözlerine şu şekilde devam etti;

“ATALARIMIZA SAHİP ÇIKMALIYIZ”

“Bu aziz toprakları bizlere vatan yapan, 1071 Malazgirt Alpaslan’la beraber başlayan yürüyüş, bugün 2016 Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte devam ediyor. Aradaki tüm liderlerimiz, padişahlarımız, bütün sultanlarımız bu vatan ve bizler için emek vermişlerdir. Aramıza nifak sokmadan hepsine sahip çıkmamız gerekiyor. Hepsini aynı sevgiyle değerlendirmemiz lüzumlu. İnsanları yalnizca bir yönüyle değerlendirip bu şekilde gelecek nesile aktarmamız dürüst değildir. Atalarımıza sahip çıkmamız gerekli. Özellikle 15 Temmuz’daki hain darbe kalkışmasından sonradan bu halkın bitmiş uyanması ve diriliş içerisinde atalarına daha fazla sahip çıkması ve daha da birlik için de ileriye dürüst koşması gerekir. İşte Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 78. yıldönümünde bu ruh ile ileriye gitmemiz, Çanakkale, Yemen ve Trablusgarp ruhunu baştan aramızda yaymalıyız diye düşünüyorum.”

