İBBnin borcu iki yılda iki kat arttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Kasım ayı toplantılarında İBB bütçesi görüşüldü. 2017 yılı tahmini bütçesi hakkında CHP Grubu adına bakış, teklif ve eleştirilerini sıralayan İBB Meclisi’nin CHP’li Üyesi Parasal Müşavir Süleyman Tarık Balyalı, İBB’nin borç miktarının 2 kat arttığını söyledi. Balyalı, ”2017 yılı bütçemiz meclisimize 18.500.000,00 TL olarak sunuldu. Gider bütçemize 13.900.000,00 Gelir, 4.600.000,00 TL borçlanmayla varmak amacındayız. Bu durumda giderlerimizin yüzde 25’ini yani dörtte birini borçlanmayla yüklenmeye çalışacağız. Borca Girme miktarında fazla önemli bir artma var. Borçlanmamız 2015 yılında 2.400.000,00 TL, 2016 yılındaysa 3.400.000,00 TL’yken sadece 2 yılda yaklaşık olarak yüzde 100 artarak 4.600.000,00 TL’ye ulaşmış durumda. 2017 yılı borçlanmamızın yüzde 60’ı yani 2 milyar 834 milyon’u dış borçlanma olarak karşımıza geliyor.Sayın Başkan son iki yılda ne emekçi maaşları ne de mal alım fiyatları yüzde 100 artmazken borca girme miktarını 2 kat arttırmak nasıl bir işleyiştir. Borçlanmada fakat bu artış size alışılagelmiş geliyor mu? Kıymetli arkadaşlar, temiz kalpli bir biçimde acaba bu borca girme metro ya da karayolu tüneli gibi büyük yatırımlarda mı kullanılacak diye düşünebilirsiniz. Oysa reel öyle yok. Çünkü;Yatırım Programımıza kadar 2017 yılında yapılacak tüm büyük yatırımlarımız için ihtiyacımız olan dış kaynak sadece 1.811.619,00 TL” dedi.

“Yatırımlar için zorunlu dış borca girme rakamı 1 miyar 811 milyon TL’yse o zaman geriye doğru kalan 1 milyar liralık dış borç nereye harcanacak” diyen Balyalı, “Bütçede dikkatimizi çeken bir diğer husus, arsa satışlarının da geçen seneye oranla yüzde 100’e yakın bir oranda artması. 2017 yılında arsa satışlarından beklediğimiz kazanç 1 milyar 465 milyon. Arsa satışları 2016 bütçesinde sadece 800 milyonmuş. Anında şunu söyleyelim. Bu arsa satışları vatandaşa satılan hisse satışları değildir. Tamamen kazanç amaçlı satışa sunulan büyük arsalardan bahsediyoruz. Yatırım ihtiyacının çok üstünde dış borca katlanmanın ve bu dek büyük miktarda arsa satmanın tek bir sebebi olabilir. O da borç ödemektir. Sayın Başkan, Bu aslında çok büyük bir bedeldir ve İstanbullular ceplerinden meydana çıkan milyarlarca liranın karşılığını hala alabilmiş değillerdir. İstanbul halkına söz verdiğiniz metro yatırımlarını bir lahza önce bitirmenizi bekliyoruz. Lütfen sözünüzü tutunuz” şeklinde konuştu.

“Sayıştay İBB’nin 2015 yılı hesaplarını incelerken İştiraklerimizle ilgili çok sayıda eleştiriye yer vermiş”

Planlamalar ve yatırımlar içten yapılmazsa vatandaşların hayat kalitesinin olumsuz etkileneceğini söyleyen Balyalı, ”Bu Nedenle Avrupa Birliğinin yürütme organı olan Avrupa Komisyonuna yan Kentsel Politika ve Iletişim Genel Müdürlüğünün 2015 yılında Avrupa’da ama 83 şehirde yapmış olduğu memnuniyet araştırmasında 83. Sırada yani en sonda yer almışız. Sayıştay İBB’nin 2015 yılı hesaplarını incelerken İştiraklerimizle ilgili fazla sayıda eleştiriye yer vermiş. Örneğin İSTAÇ Biz İBB meclisinde neredeyse her ay İSTAÇ’ a hafriyat alanları tayin ediyoruz. Orman Bakanlığından aldığımız her hafriyat alanı içinde Orman Bakanlığına tayin parası ödüyoruz. İSTAÇ’ın da bu hafriyat alanlarını işletmeye başlamadan önce bu tutarları İBB’ye ödemesi gerekiyor. Prosedür bu şekilde işliyor. Fakat gelin görün ki İSTAÇ bu parayı bize ödemediği gibi biz İSTAÇ’a bu paraların ödenmesi için gerekli tahakkuk işlemlerini bile yapmıyoruz. 2015 yılında İBB olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığına 70 milyon ödev parası ödemişiz, bunun yalnızca 13 milyon lirasını tahsil ederken takriben 19 milyonluk sayı kayıtlara dahi girmemiş. Yani ne İBB’ye gelir yazılmış ne de İSTAÇ’a gider. Buhar olmuş uçmuş. İSTAÇ 2015 yılında 7.176.000,00 TL etkinlik zararı elde etmiş. Gider olarak yazılmayan 19 milyonu da eklerseniz gerçekte İSTAÇ’ın zararı 26 milyon liraya değin ulaşır. Sevgili arkadaşlar hepimiz biliyoruz ki hafriyat işlerinde böyle zararlar olmaz. Yeniden Sayıştay’ın yaptığı incelemede İSTAÇ ve İBB aralarında fakat bu karışık düzenin önceki yıllarda da olduğu ve milyonlarca liranın hesabının sorulmadığı net olarak görülüyor” diye konuştu.

Sayıştay raporuna göre kirada olan bin 433 işyeri olduğunu söyleyen Balyalı, bu işyerlerinin 379 tanesinde işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olduğunu söyledi. Balyalı, “Kiraya verdiğimiz 429 adet işyerine ruhsat vermeye gerek bile görmemişiz. öyle zenginiz ki buradan gelecek gelire bile ihtiyacımız olmamış. Malumunuz olduğu üzere bizim karşı çıkmamıza karşın bir takım yandaş vakıf ve derneklere yer tahsisi yapıldı veya kiraları üstlenildi. 2016 yılı içinde yapılan tahsisler için İBB olarak üstlendiğimiz yıllık layık 17.734.116 TL’dir. Bu değerinde kaynak israfı olduğu değin yandaş vakıf ve derneklere yapılan siyasi bir kaynak aktarımıdır. Sayın başkan umarım yakın bir gelecekte bunlar içinde kandırılmışız demezsiniz. Zira bizim sizlerin daha artı kandırılmasına tahammülümüz kalmadı” dedi.

“Doğru bir planlamaya ve kaynakların etkin kullanımına ihtiyacımız var”

Park ve bahçelere çok önemli bütçeler ayrıldığını ve bunun her geçen yıl arttığını açıklayan Balyalı, ”2015 yılında 936 milyon olan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı bütçemiz 2016 yılında 1 milyar 130 milyona, 2017 yılında ise 1 milyar 330 milyona çıkmış.Bütçelerde fazla önemli bir öncelik sorunumuz var. İstanbul’un en büyük sorunu nedir diye sorsam nasıl olursa olsun herkesin müşterek cevabı trafik olur. Peki İBB yönetimin trafik sorununun çözümüne büyük katkısı olacağını söylediği karayolları tünellerinin yapımı için ayırdığı bütçenin park ve bahçelere ayırdığı bütçeden daha eksik olduğunu biliyor musunuz?Park ve Bahçelere ayırdığımız bütçe 1 milyar 330 milyonken, karayolları tünellerine ayırdığımız bütçe 1 milyar 255 milyonda kalmış. Derhal bugün burada yer alan herkesin önceliği bu toplantıdan daha sonra çıkıp evine varmak mıdır yahut tıkanmış trafikte oturup duvarlarda oysa çiçeklere görmek mıdır? Keşke her yere çiçek yapabilsek. Fakat biz ne Dubai gibi varlıklı ne de Berlin gibi sorunsuz bir şehiriz. Bizim acilen çözülmesi gereken sorunlarımız var ve bunlar için doğru bir planlamaya ve kaynakların etkili kullanımına ihtiyacımız var“ biçiminde konuştu.

“Sayın başkan bu iddialara yalan bile demedi, tek kelime etmedi”

Balyalı konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Sizlere bir belediye başkanı örneği vereceğim ve bir değer biçme yapmanızı isteyeceğim. Bir belediye başkanı düşünün, elinde oysa imkanları kullanarak damadının yapmış olduğu inşaatlara fazladan imar hakkı vererek haksız bir rant yaratacak ve daha sonra kendisi de şirketleri aracılığıyla bu ranttan payını alacak. Ne düşünürsünüz? Ayrıca bu mesele ortaya çıktığı süre kamuoyunun sorduğu sorulara cevap bile vermeyecek. Allah aşkına dünyanın herhangi bir uygun böyle usulsüzlükleri meydana çıkan bir belediye başkanının ne yapmasını istersiniz. Belediye Başkanımız Kadir Topbaş’ın FETÖ terör örgütüne aza olmaktan tutuklanan damadına sağladığı inşaat rantı ve oradan şirketi yoluyla aldığı 5 tane gayrimenkul bu mecliste konuşuldu, soru önergesi verildi, basında yer aldı. Ama sayın başkan bu iddialara yalan bile demedi, tek sözcük etmedi. Biz en azından bugün kendisinden meclisimize damadının şirketine tanıdığı hileli rant ve şirketi üzerine gücenmiş tapularla ilgili yorumlama yapmasını bekliyoruz”

Başkan Topbaş’a damadıyla ilgili basında bulunan haberlere ilişkin bilgi vermesi çağrısında yer alan Balyalı, “Sizin bu iddialarla ilgili kendi meclis grubunuza uzun uzun data verdiğinizi ve sizinde, damadınızın da bir suçunuzun olmadığını, damadınızın da FETÖ’yle hiçbir ilişkisi olmadığını ifade ettiğinizi biliyoruz. Eğer doğrusu bu konuda sizin ya da damadınızın bir suçu yoksa ve bütün bunlar bir hatalı anlaşılma ise niçin meclise ve kamuoyuna bilgi vermiyorsunuz? Sayın Başkan buradayken derhal birkaç hatırlatma daha yapalım. FETÖ’den esir olan bu damadın geçmişte Esenyurt’ta yapmış olduğu inşaatlarda boy 9 buçuk metreden 99 buçuk metreye bu mecliste çıkarılmıştı. Hepimiz hatırlıyoruz yok mi?“ dedi.

Başkan Kadir Topbaş’ın damadına ayrıcalıklı imar verildiğini iddia eden Balyalı, ”Türkiye’de ilk özel Havaray yapma yetkisi ve plan değişikliği nereye yapıldı arkadaşlar. Damadın “Vadi İstanbul” projesinde. Yeniden bu damadın şirketinin projeyi üstlenmesinden sonra buraya imtiyazlı imar verildi mi? Şüphesiz verildi. Yani Belediyemizle Belediye Başkanımızın damadı aralarında bütün olarak al gülüm ver gülüm işler dönmüş. Ver imarı al tapuyu. Oh ne hoş. Bir işadamımız var. İstanbul’un göbeğinde milyarlık inşaatı mühürleniyor. Bu işadamımız imzalanan bir protokol sonucunda İBB’ye 18 tane arsa veriyor. Fazla günahsız bir iş değil ama hadi günahsız kabul edelim. Fakat bu 18 arsadan 3 tanesinin belediye başkanının evinin anında civarda olmasına ne diyeceğiz. Keza bu 3 arsadan bir tanesinin bu mecliste “taziye ve ibadet alanı” duyuru etmenize ne diyelim.” ifadelerini kullandı.

