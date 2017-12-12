İbrahim Çağlar son yolculuğuna uğurlandı
İbrahim Çağlar için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çevre ve Şehircilik Mehmet Özhaseki, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sanatçı Orhan Gencebay, belediye başkanları, iş dünyasının önemli isimleri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.
“İNANÇLI, İMANLI BİR KARDEŞİMİZDİ”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Çağlar’ın yakınlarına başsağlığı diledi. Kalabalık avluya sığmayınca cenaze musalla taşından biraz daha ileri taşındı. Ardından İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz cenaze namazını kıldırdı. Namazın ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Değerli kardeşim İbrahim Çağlar’a tekrar Allah’tan rahmet diliyoruz. Rabbim cennetiyle müşerref kılsın.Biz siyasette özellikle bu yola İbrahim kardeşimizle çıktık. Biz bu yolda yürürken, İbrahim Kardeşim de İstanbul Ticaret Odasına başkan oldu. İrtibatlarımız, ilişkilerimizi kesilmedi. İnançlı, imanlı bir kardeşimiz olduğuna bu yolculuğumuz esnasında inanıyoruz . Ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Biz kaza ve kadere iman etmiş insanlarız. Ölümün ne zaman, nerede, nasıl geleceği belli olmayan bir sürecin içindeyiz. Aslolan Mümin olarak olarak her an ölümle beraber yaşadığımız bilmek, ölümü öldürmek. Aslolan bu” diye konuştu.
Ardından helallik alındı. Helallik alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çağlar’ın Kabe örtüsü sarılı tabutuna omuz verdi. İbrahim Çağlar’ın naaşı omuzlarda cenaze aracına götürüldü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenazenin araca konulmasının ardından aracın yanına geldi. İbrahim Çağlar’ın çocuklarıyla cenaze aracının yanında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlara başsağlığı diledi.
Cenaze, Sahrayıcedit’te aile kabristanına defnedildi.
Murat Ergin – Mustafa Esen – Adem Gürer – Metin Başar
-
İnsan yüzünü tanıyor, plaka sorguluyor
-
Kaymakam Cemal Hüsnü Kansız açılışa katıldı
-
İbrahim Çağlar son yolculuğuna uğurlandı
-
Trafikteki araç sayısı 22 milyonu geçti
-
Adı Alex: Kuzusu değil çocuğu
-
İbrahim Çağlar son yolculuğuna uğurlandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
02
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
03
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.