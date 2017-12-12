İbrahim Çağlar son yolculuğuna uğurlandı

İbrahim Çağlar için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çevre ve Şehircilik Mehmet Özhaseki, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sanatçı Orhan Gencebay, belediye başkanları, iş dünyasının önemli isimleri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

“İNANÇLI, İMANLI BİR KARDEŞİMİZDİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Çağlar’ın yakınlarına başsağlığı diledi. Kalabalık avluya sığmayınca cenaze musalla taşından biraz daha ileri taşındı. Ardından İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz cenaze namazını kıldırdı. Namazın ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Değerli kardeşim İbrahim Çağlar’a tekrar Allah’tan rahmet diliyoruz. Rabbim cennetiyle müşerref kılsın.Biz siyasette özellikle bu yola İbrahim kardeşimizle çıktık. Biz bu yolda yürürken, İbrahim Kardeşim de İstanbul Ticaret Odasına başkan oldu. İrtibatlarımız, ilişkilerimizi kesilmedi. İnançlı, imanlı bir kardeşimiz olduğuna bu yolculuğumuz esnasında inanıyoruz . Ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Biz kaza ve kadere iman etmiş insanlarız. Ölümün ne zaman, nerede, nasıl geleceği belli olmayan bir sürecin içindeyiz. Aslolan Mümin olarak olarak her an ölümle beraber yaşadığımız bilmek, ölümü öldürmek. Aslolan bu” diye konuştu.

Ardından helallik alındı. Helallik alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çağlar’ın Kabe örtüsü sarılı tabutuna omuz verdi. İbrahim Çağlar’ın naaşı omuzlarda cenaze aracına götürüldü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenazenin araca konulmasının ardından aracın yanına geldi. İbrahim Çağlar’ın çocuklarıyla cenaze aracının yanında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlara başsağlığı diledi.

Cenaze, Sahrayıcedit’te aile kabristanına defnedildi.

Murat Ergin – Mustafa Esen – Adem Gürer – Metin Başar

