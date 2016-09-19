İç Anadolu'da kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

SİVAS (AA) – Meteoroloji Kayseri 7. Bölge Müdürlüğü, bölgede yarından itibaren sağanak ve kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi.

Sorumluluk alanında Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat bulunan Meteoroloji Kayseri 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Yağışların, çarşamba günü Sivas’ın kuzey ve doğu kesimlerinde, perşembe günü Kayseri’nin güney ve doğu içlerinde, cuma günü ise bölge genelinde yer yer etkili olacağı kaydedilen açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden sonra bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerinden yer yer kuvvetli, saatte 30-50 kilometre hızla eseceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının çarşamba gününden itibaren 6-8 derece azalacağı belirtilen açıklamada, beklenen kuvvetli rüzgar ve yağış sebebiyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.