ICAT17 konferansı başladı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ATScience Akademik Yayınlama Grubu ve Selçuk Üniversitesi ile Bahçeşehir Üniversitesinin (BAU) işbirliğiyle gerçekleştirilen, başkanlığını Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Sarıtaş’ın yaptığı 5. Milletlerarası İleri Teknoloji ve Bilimler Konferansının açılışı Bahçeşehir Üniversitesinin ev sahipliğinde yapıldı. Konferans Yönetim Kurulu Başkanı ve ICAT Organizasyon Kurulu Başkanı, Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Sarıtaş, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, “Selçuk Üniversitesi Rektörü Mustafa Şahin, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Şenay Yalçın ve organizasyon komitesi üyelerine desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunarım. Bu cins organizasyonlar bilim dünyasının bir araya getirilmesinde son derece önemlidir. Gerçekleştirdiğimiz konferansın amacı; araştırmacı ve akademisyenlerin kendi araştırmalarını ve mesleki gelişim faaliyetlerini sunmak ve kendi aralarında bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamak için bir platform oluşturmaktır. Oluşturulan bu platform, araştırmacıların, öğrencilerin ve profesyonellerin mevcut ortaklıklarını sağlamlaştırmak ve yeni iş birlikleri nedeniyle hafıza alışverişinde bulunmaları için fırsatlar oluşturmaktadır” dedi.

BAU Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güngör ise, ICAT’17 başlangıç konuşmasında mühendislik alanında gelişmelerin ve teknolojilerin konu alındığı konferansa Bahçeşehir Üniversitesi namına ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti. Mühendislik bilim ve teknolojisi insanlık gelişimi ile yakın ilişkili olduğunu belirterek, bilim ve teknolojinin geleceği şekillendireceğini belirtti. Mühendisliğin, dünyanın şekillenmesinde önemli gücü olmasının yanısıra insan yaşamının gelişmesine de muavin olduğunu belirtti. Bu amaçla şuana kadar çoğu teknolojik ürünün geliştirildiğini ve geliştirilecek tek bir buluşun bile dünyayı değiştirme kapasitesine sahip olduğunu vurguladı. Güngör, Bahçeşehir ve Selçuk üniversiteleri namına BULUŞ’17 konferansına katılan tüm katılımcılara teşekkür etti ve konferansın bütün katılımcılara yardımcı olmasını umut ettiğini söyledi.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka da, BULUŞ’17 konferansında yaptığı başlangıç konuşmasında konut sahipliğini yaptığı için öncelikle Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın’ın şahsında Bahçeşehir Üniversitesi ve konferans gibi güç bir organizasyonu başarıyla düzenleyen Doç. Dr. İsmail Sarıtaş ve Prof. Dr. Ali Güngör’e teşekkürlerini iletti. Prof. Dr. Okka, katılımcılara SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’in, Konya’da konferansa katıldığından dolayı katılamadığını belirterek, tüm katılımcılara selam ve teşekkürlerini iletti. Okka, Selçuk Üniversitesinin İç Anadolu’da çabuk gelişen bir üniversite olduğunu belirterek, TÜBİTAK, ASELSAN ve savunma sanayi gibi ulusal ve milletlerarası organizasyonlarla beraber teknoloji kampüsü kurulacağını belirtti. Prof. Dr. Mehmet Okka, bir sonraki konferans organizasyonuna Konya’da konut sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Konferansın açılış konuşmalarının ardından oturumlara geçildi. Başkanlığını Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Güngör’ün yaptığı konuk konuşmacı oturumunda Sheffield Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Dimitris Dranidis, ‘Yazılım Düzeltme için Test Durumlarının Otomatik Üretimi’ konusunda ilan sunumu yaptı. Başkanlığını Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Bay’ın yaptığı diğer davetli hatip oturumunda Heriot-Watt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Lilia Georgieva ‘Veri Tabanlı Sistemlerde Bilgi Yönetimi’ konusunda bildiri sunumunu yaptı.

Bahçeşehir Üniversitesinde gerçekleştirilen açılışa, Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ali Güngör, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Sarıtaş ile yerli ve tanıdık olmayan bilim adamları katıldı. ICAT’17 konferansına toplamda 682 adet bilimsel alıştırma gönderilirken, bu çalışmalardan 312 adetinin sunulması kaydı yapıldı. Konferans 3 gün boyunca ilan sunumlarıyla devam edecek.