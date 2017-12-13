ICCA’nın Avrupa Bölge Direktörlüğü pozisyonuna bir Türk getirildi
Açıklamada, Fisunoğlu’nun İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’ndaki üst düzey satış ve pazarlama pozisyonlarının yanı sıra, genel müdür olarak 15 yıllık tecrübelerinden de bahsedilirken, ICCA CEO’su Martin Sirk, “Bölge Direktörlüğü pozisyonlarımız, stratejik düşünme, pratik problem çözme ve kültürel hassasiyet gibi gerekliliklere sahiptir. Fisunoğlu, tüm bu gereklilikleri karşılamasının yanında etkileyici bir akademik referans ve geniş bir pratik tecrübeye de sahip. Kısa sürede Avrupa’daki üyelerimiz için kıymetli bir değer olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Elif Balcı Fisunoğlu ise yaptığı açıklamada, “Uzun yıllardır bir üyesi olarak içinde bulunduğum ICCA’ya bu önemli ve zorlu bir görevle bir profesyonel olarak katılmak heyecan verici. ICCA’nın stratejik gelişimine ve gelecek başarılarına katkıda bulunmak için de sabırsızlanıyorum” dedi.
ICCA nedir?
ICCA (International Congress and Convention Association), 50 yılı aşkın bir süredir tüm dünyada uluslararası toplantı ve etkinliklere hizmet sunan; havayolu, kongre merkezleri, oteller ve diğer servis sağlayanların bulunduğu dünyanın önde gelen tedarikçilerini temsil eden ve yaklaşık 100 ülkede 1.000’den fazla üye şirketi bünyesinde bulunduran bir çatı örgüttür. Üyeleri arasında Türk Hava Yolları, İstanbul, İzmir, Antalya ve Ankara kongre büroları başta olmak üzere Türkiye’den 40’ı aşkın önemli kuruluş yer almaktadır. ICCA üyeleri arasında Berlin, Londra, Paris, Barselona gibi şehirlerin de aralarında bulunduğu 382 şehir pazarlama örgütü ve Lufthansa, Star Alliance, Emirates, Gulf Air gibi önde gelen hava yolu şirketleri bulunmaktadır.
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