ICCIA 24. Yönetim Kurulu Toplantısı

KONYA (AA) – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye ekonomisi dünyanın en güçlü ekonomilerden biri olduğunu bir kez daha ispat etti.” dedi.

Hisarcıklıoğlu, Dedeman Otel’de düzenlenen İslam Ticaret Sanayi ve Tarım Odası’nın (ICCIA) 24. Yönetim Kurulu açılış toplantısında, 16,5 trilyon dolarlık İslam ekonomilerinin özel sektör temsilcilerine, Konya’nın potansiyelini göstermek istediklerini söyledi.

Türkiye ekonomisinin dünyanın görebileceği en zor stres testinden başarıyla çıktığını belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de son bir sene içerisinde arka arkaya iki seçim sürecinin yaşandığını, 3 milyon Suriyeli mültecinin ağırlandığını, onların çocuklarının eğitimleri dahil her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, PKK ve DAEŞ terör örgütleri ile mücadele kapsamında büyük askeri operasyonlar yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bütün bunların üstüne 15 Temmuz’da da hain bir darbe girişimi yaşadık. Borsamız yükselmeye devam etti, ediyor. Hem Merkez Bankamızın, hem ticari bankalarımızın faizleri de düşmeye devam etti. Ticari faaliyetlerde ve yatırımlarda hiçbir daralma olmadı. Tam tersine yabancı yatırımcılar Türkiye ekonomisine güvendiklerini ve yatırımlara aynı hızla devam edeceklerini açıkladılar. Özel sektörün önünü açan reformları hızlandırdık. Türkiye ekonomisi belki de dünyanın en güçlü ekonomilerden biri olduğunu bir kez daha ispat etti.”

– “Ekonomide güçlenme devam edecek”

Hisarcıklıoğlu, ekonomide güçlenmenin artarak devam edeceğini dile getirdi.

“Allah’ın izniyle bir “şer”den, ‘hayır’ çıkarmayı başardık” diyen Hisarcıklıoğlu, “Milletimiz birbirine kenetlendi. Ülkemizdeki siyasiler arasında da uyum, uzlaşma ve birliktelik var. Bu uyumlu çalışmalar her reformun daha iyi, daha hızlı hayata geçmesini sağlıyor. Yine bu süreçte Rusya ile ilişkilerimizin düzelmesi de önemli bir adım olacak. Türkiye’de yatırım yapmak, Türkiye ile ticaret yapmak şimdi eskisine göre çok daha avantajlı hale gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

– “Dünya zenginliğinden aldığımız pay sadece yüzde 12”

Hisarcıklıoğlu, 1,5 milyar Müslümanla dünya nüfusunun, yüzde 23’üne sahip olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

“Üstelik dünyanın en genç, en dinamik nüfusu da İslam ülkelerinde. Yani yüce Allah verdikçe vermiş. Peki biz bu nimetlerin hakkını verebiliyor muyuz? Ne yazık ki hayır. Bütün bu imkanlara rağmen dünya zenginliğinden aldığımız pay sadece yüzde 12. Tek başına ABD dünya zenginliğinin yüzde 19’una, Çin ise yüzde 13’üne sahip. 57 İslam ülkesinin toplamı bu rakama ulaşamıyor. Daha vahimi, dünyanın en az gelişmiş 48 ülkesinin 21’i maalesef İslam ülkeleri. İslam ülkeleri arasındaki gelir farklılığı da çok büyük. En zengin İslam İşbirliği Örgütü üyesiyle en fakirinin kişi başı milli geliri arasında 100 kattan fazla fark var. Sizlere soruyorum. Avrupa coğrafyasında ülkelerde böyle bir fark görebilir misiniz? Göremezsiniz, çünkü birbirlerini destekliyorlar. Çok açık söylüyorum, Allah bunun hesabını bizlere soracak. Bu tabloyu değiştirmenin tek bir yolu var.

Her zaman ifade ediyorum; ‘huzur-ticaret-zenginlik’ Avrupa ülkeleri ticaretlerinin yüzde 70’ini birbirleri ile yapıyor.

Doğu Asya ülkeleri ticaretlerinin yüzde 50’sini, ABD yüzde 30’unu komşuları ile yapıyor.

Üstelik batılı ülkeler bununla da yetinmiyor.

Daha fazla zenginleşmek için yeni işbirliği mekanizmaları kuruluyor.

Bir taraftan transatlantik, diğer taraftan transpasifik ticaret anlaşmaları ile yeni zenginlik bölgeleri oluşturuluyor.

İslam ülkeleri olarak ise biz ticaretimizin sadece yüzde 19,9’unu birbirimizle yapıyoruz.

İşte bu yüzden, aramızdaki ticareti artıracak adımları acilen atmak zorundayız.”

İslam ülkeleri arasında ticareti artıracak olan Tercihli Ticaret Anlaşmasının hayata geçirilmesini isteyen Hisarcıklıoğlu, vizelerin karşılıklı kaldırılması da talep etti.

Hisarcıklıoğlu, İslam ülkeleri arasında ticari sorunların çözümü için tahkim merkezi kurulmasını da önerdi.

– “Türkiye’nin İslam aleminin lideri olmasını istemiyorlardı”

ICCIA Başkanı Şeyh Salih Kamil de Türk halkının 15 Temmuz’da demokrasiyi pekiştirmek için gösterdiği çabayı ve elde ettiği zaferi kutlamak istediğini bildirdi.

Türk halkının sokaklara inip, demokrasinin ne kadar önemli olduğunu vurguladığını aktaran Kamil, “Bu komplo artık bitmiştir. Sizi kutluyorum. Çünkü Türkiye dünyadaki güçler tarafından hedefti. Türkiye’nin İslam aleminin lideri olmasını istemiyorlardı. Son yıllara baktığımızda Türkiye’deki gelişmeler düşmanlarımızı üzmüştür.” ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu toplantısının başarılıyla sonuçlanması temennisinde bulunan Kamil, katkı verenlere teşekkür etti.

Toplantıya, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ile 15 ülkeden yaklaşık 100 iş adamı katıldı.

Toplantının sonunda, iş adamları arasında ikili iş görüşmeleri yapıldı.