İÇERİÇUMRA’YA PRESTİJ CADDE
Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, İçeriçumra Mahallesinde sıcak asfalt çalışmasının yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.
Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen İçeriçumra Mahallesi kanalizasyon ve su şebekesinin yapım çalışmasının ardından ana caddede sıcak asfalt yapılması kararlaştırılmıştı. Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle çalışmanın yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz “53 mahallemizde hizmetlerimize devam ediyoruz. 2018 yılı içerisinde söz verdiğimiz İçeriçumra ana caddesinin sıcak asfaltla kaplanması için Büyükşehir Belediyemiz ekipleri son tespitlerini ve incelemelerini yaptı. Yolun su ve kanalizasyon hattı yenileme çalışması tamamlandı. Gelecek hafta içerisinde inşallah sıcak asfaltla kaplanması işlemine başlanarak İçeriçumra Prestij ana caddesine kavuşacak. İlçe belediyesi olarak da İçeriçumra mahallemizin kış sezonu içerisinde asfalt alt yapı çalışmaları tamamlanan iç yollarımızda asfaltlama çalışmalarına başlayacağız ve inşallah 2018 yılı içerisinde İçeriçumra mahallemizde bir metre kare asfaltlanmamış yolumuz kalmayacak. Planlarımızı ve çalışmalarımızı yapıyoruz” dedi.
Başkan Oğuz ilçeye yapılan yatırımlar ve katkılardan dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek başta olmak üzere tüm daire başkanlarına teşekkür etti. A.ARAN
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