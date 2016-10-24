İçinde 60 bin lira olan çantayı sahibine teslim ettiler

Karaman Madeni Tornacılar, Kaynakçılar, Motor ve Sözde Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cemal Özbay, oğlunun yemin töreni için geldiği Manisa’da eski Manisa Kahveciler Odası Başkanı merhum Abdullah Uğursalan’ın oğlu Emrah Uğursalan’ın işlettiği Altıniş Kıraathanesi’nde ailesiyle birlikte çay içti. Özbay, ailesi ile çay içtikten daha sonra kıraathaneden ayrılırken içinde yaklaşık 60 bin lira ve kredi kartlarının bulunduğu çantayı unuttu. Çantayı bulan kahve çalışanlarından Mustafa Akkaş (40) ve Mehmet Gürsoy (22), içi para doymuş çantayı alarak kahvehanenin çekmecesine bıraktı. Özbay, yaklaşık 30 dakika daha sonra her tarafta kahveye gelerek çalışanlara çanta bulup bulmadıklarını sordu. Çalışanlar buldukları çantayı Özbay’a teslim ederken, çantayı ve içindekileri eksiksiz bölge Özbay gençlere teşekkür etti.

“KENDİLERİNİ TEBRİK EDİYORUM”

Karaman’a dönen Cemal Özbay, kıraathane çalışanları Mehmet Gürsoy, Mustafa Akkaş ve kıraathanenin sahibi Emrah Uğursalan’a bir teşekkür mektubu yolladı. Manisa Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Çetin, idare heyeti üyeleriyle birlikte kahveye artan bir şekilde, Karaman’dan gelen teşekkür mektubu ve altınları kahveci esnafına ibraz etti. Çetin, örnek davranışları için kahvehane çalışanlarına da teşekkür plaketi ibraz etti. İki meslektaşın Manisa’ya misal olacak bir davranışa imza attıklarını söyleyen Çetin, Ahilik kültürüne yakışır bir şekilde hareket ettikleri için meslektaşlarını kutladı. Çetin, “İnşallah bu nesil olayların ayrıca esnafımızca ayrıca de vatandaşlarımızca oldukça çok yapılmasını istiyoruz. Kendilerini bu misal davranışlarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.