İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: “Milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz”
KIRIKKALE (AA) – İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, hem Kırıkkale'de hem ülke genelinde sorumlu oldukları hizmetlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi için ortak heyecan ve anlayışla çalışacaklarını belirterek, "Milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz." dedi.
Ersoy, beraberindeki heyetle İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) kapsamında geldiği Kırıkkale'de, Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Ziyaretin ardından İçişleri Bakanlığı bünyesindeki kurumların amirleri, vali yardımcıları ve kaymakamların katılımıyla Kırıkkale Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıya başkanlık eden Ersoy, gazetecilere açıklamada bulundu.
Ersoy, İçişleri Bakanlığının birçok alanda millete doğrudan dokunan hizmetleri birinci elden ülke genelinde vermeye çalıştığını söyledi.
Hizmetlerin daha etkin, verimli, süratli ve ekonomik verilebilmesi içinde bir dizi tedbirler aldıklarını ve projeler geliştirdikleri anlatan Ersoy, "Bakanımızın talimatlarıyla bu anlamda geliştirdiğimiz projelerimizden biri de İZDES. Yapılan hizmetlerin, çalışmaların ve sahada uygulanan projelerin yerinde incelenmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesi projesi. Proje kapsamında bugün ilimizi ziyaret ediyoruz. Arkadaşlarımız dün gelerek kurumlarda inceleme yaptı, kurumlardan hizmet alan vatandaşlarımızla görüştü. Bugün Valimizin önderliğinde bu hizmetleri sunan arkadaşlarımızla bir araya geldik. Hem tespitlerimizi paylaştık hem onların değerlendirmelerini ve taleplerini aldık. Yine bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geleceğiz." diye konuştu.
Burada gördükleri iyi örnek uygulamalarını alıp, başka illere de raporlayacaklarını belirten Ersoy, "Böylece hem ilimizde hem ülke genelinde sorumlusu olduğumuz hizmetlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi için ortak heyecan ve anlayışla milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Ersoy'un konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.
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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: “Milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz”
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