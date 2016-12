İçişleri Bakanı Soylu: 29 şehidimiz, 166 yaralımız var

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Aristokrat, Sıhhat Bakanı Recep Akdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İl Güvenlik Müdürü Mustafa Gayretli Polis Eğitim ve Kongre Merkezi’nde (PEKOM) saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş terör saldırısının 22.29’da Beşiktaş – Bursaspor müsabakasının anında ardındaki gerçekleştiğini belirterek, “Beşiktaş taraftarı ve Bursa taraftarı stadı terk ettikten sonra çevik zorlama polislerine kasıt alınarak yapılan bombalı atak oldu. Önce Beleştepe olarak isimlendirilen yerden geçmekte olan seyir halindeki bir vasıta patlatıldı ve 45 saniye sonradan Maçka Parkı’nda polislerin bulunduğu bölgede bir birey durduruldu ve o kişinin kendini patlatması sonucu hain bir terör saldırısı ile karşısında karşıya kalmış olduk” diye konuştu.

“Lafların eğilip bükülmeden, tüm insanlık cephesi mensuplarını, Türkiye’nin yanına olmaya eğlence ediyoruz”

Suruç katliamından bu yandan Türkiye’nin çok cepheli terör tehdidi aşağıda olduğunu söyleyen Soylu, “Bilhassa Türkiye’nin bir taraftan DEAŞ, bir taraftan PKK, nice bombalı saldırılarla karşısında karşıya bulunuyoruz. Saldırının derhal ardındaki ilk 4 dakikada tıbbi müdahale yapılmıştır. Yaralılar hastanelere intikal ettirilmiştir. Ilk dakikalardan itibaren bakan arkadaşlarımızla durum yerinde incelemelerde yer alan emniyet kuvvetlerimizle olay yeri ve hastaneler ziyaret edilmiştir. koskocoman bir acı ile karşı karşıyayız. Fiilen Türkiye’de aziz milletimizin de teröre karış sabrının taştığını biliyoruz. Bu noktada milli birliğimizi adaleli yetişmek mecburiyetindeyiz. Hastanelerdeki yaralılarımızın akrabaları, zarar görmüş polislerimizin kendileri de bu teröre karşı milli duruşumuzu açıklama ediyorlar. Yalnızca içerideki teröre aleyhinde milli duruşumuz yok aynı zamanda uluslararası camiadan da laflarını eğip bükmeden bizimle birlikte olmalarını beklemek milletimizin hakkıdır illaki. Bu hücum ardından neler olabileceğini hep beraber biliyor ve tahmin ediyoruz. Terör örgütlerinin ciddi bir dayanışma içinde Türkiye’ye karşı saldırılarda bulunduğunu biliyoruz. Lafların eğilip bükülmeden, tüm insanlık cephesi mensuplarını, Türkiye’nin yanında olmaya gösteri ediyoruz. En kısa zamanda Türkiye her yerde birlik beraberli içinde bu terör saldırısın da geride bırakarak terör örgütlerini dize getirecektir. Milletimizin uyanık olmasını ama bu hamle arkasındaki unsurların ortaya çıkarılacağına muhakkak olmasını istiyorum” biçiminde konuştu.

“İki patlamada 29 şehidimiz, 166 yaralımz var”

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un arkasında saldırının bilançosunu açıklayan İçişler Bakanı Süleyman Aristokrat ise, “Beşiktaş -Bursaspor maçı hemen arkasından Bursaspor taraftarı terhis olduktan daha sonra çevik kuvvet ekiplerimizin toplanma uygun el düzenekli olduğunu değerlendirdiğimiz bomba yüklü bir araç, patlatılıyor ve orada durum yerinde şehitlerimiz ve yaralılarımız oluyor. Benzer dakikalarda 45 saniye sonradan Maçka Parkı’nda yine bağlantılı olduğunu düşündüğümüz bir başka canlı bomba polisler göre ayrım ediliyor. Etrafı düzenek alınıyor. Fakat araç patlatıldıktan anında sonra o da kendisini etrafından düzenek bölge polislerin ortasında patlatıyor. Burada içimizin yandığını ifade etmek isteri. Türkiye’nin her noktasında terörle mücadeleyi sürdüren emniyet kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız, korucumuz, bilhassa 15 Temmuz’dan sonradan acaba güvenlik kuvvetlerinde bir zafiyet olur mu düşüncesinin tam tersine Türkiye’nin her noktasında terör örgütlerini diskalifiye yapabilmek için yoğun mücadele harcıyorlar. Gün yoktur ama terör örgütlerine zayiat verdirilmesin, alçak planları engellenmesin. Bu akşam da yapılan alçak hücum doğrusu bu mücadelenin akamete uğrayabilmesi için gerçekleştirilmiş bir hamle. Bu iki patlamada milletimize üzülerek belirtiyoruz fakat şimdi Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmiş 29 şehidimiz var. 1 Emniyet müdürü ve 1 güvenlik amiri almak üzere toplam 27 polis arkadaşımız şehit. 166 şu anada kadar tespit edilen yaralımız var. Yaralılarımızın bir kısmı taburcu edildi. Yaralılarımızın 17’si ameliyatta, 6 zarar görmüş yoğun bakımda” ifadelerini kullandı.

“Patlayan aracın tespitinden yola çıkarak 10 kişi gözaltına alındı”

Saldırının gerisinde patlayan aracın tespitinden yola çıkarak 10 zanlının gözaltına alındığını da açıklayan Asilzade, “Lüzum olayın failleri, lüzum olayın tespiti, nerede ve kimler göre planlandığı konusundaki çalışmaları arkadaşlarımız yürütüyorlar. Milletimizin başı sağ olsun. Bu coğrafya içerisinde terörle mücadelemizi akamete uğratmak için çoğu öğe ile çaba ediyoruz. Bunlardan bir bölümü de maalesef bizim terörle mücadele yasamızı AB’ye giriş karşılığında ya da vizelere özgürlük giriş karşılığında değiştirmemizi isteyenlerdir. Türkiye’nin güvenlik kalkanını durmadan düşürme çabasında olanlar ne dek brülör meselelerle uğraştığımızın farkındadırlar. Milletimiz bunu görüyor. Buradan şehit kahramanlarımıza, kesinlikle ama sözümüz var. Bu leş sürüsünü bu topraklardan adamakıllı temizleyene kadar ve bitirene dek sözümüz odur ki bu mücadelemiz insafsızca devam edecektir. Kimsenin mazeretine bakmayacağımızı bu akşam hastanelerde ziyaret ettiğimiz, ahitleştiğimiz arkadaşlarımızın hepimize kalben verdiğim sözdür. Bu memleket fazla badirelerden geçti, milletimizin sabrı ile bunları da geçeceğimize inanıyoruz. Yeniden başımız sağ olsun” dedi.

“106 ambulansla yaralılara müdahale edildi”

Sağlık Durumu Bakanı Recep Akdağ ise saldırının ardından durum yerine 4 dakika içerisinde ilk ambulansın ulaştığını belirterek şunları söyledi:

“Toplamda 106 ambulansla, fazla sayıda kurtarma ekibi elemanı ve 112 acil personelimizle müdahale edilmiştir. 166 yaralımızın 20’si evlerine gönderilebilmiştir. Ameliyatta olan 17 kardeşimiz var. 6 kardeşimiz de yoğun bakımda. Bunların 3’ünün durumu oldukça ciddi. Bu cins hadiselerde aslında bizim çağrımız bile olmadan hastanelere koşan ve yaralılarımıza canla başla müdahale eden bütün sağlık durumu çalışanlarına teşekkür ediyorum. Allah’ın izniyle bu terör belasının üzerinden gelmeye inşallah muvaffak olacağız”

Numan Kurtulmuş basın toplantısının sonunda vatandaşlara ve medya kuruluşlarına da çağrıda bulunarak, “Devlete Ait direktifler haricen hiçbir açıklamaya haysiyet edilmesin. Sorumsuz şeklide sosyal medya üzerinden yapılan bir takım yayınların milletin moralini bozma, terörle çaba azmini kırmaktan başak amacı yoktur. Yayıncı kuruluşlardan da ricamız bu sürecin hassasiyetle peşine düşüp takip edilmesidir. Terör örgütlerini bu saldırılardan sonra yapamaya gaye ettikleri en önemli şeylerden biri halkın moralini bozmaktır. Allah rızası için lütfen halkın moralini bozan en küçük bir yayın yapılmasın. Sosyal medyadan yapılan bazı hatalı yayınlara da haysiyet edilmesin. Çakallar puslu havaları sever. Kimseyi sevindirmeyelim. Keza yasımızı tutalım, keza teröre karşısında çaba edelim, keza de yolumuza devam edelim.

Volkan Kayalar